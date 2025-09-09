„Draugų“ žvaigždė Jennifer Aniston pristatė naują širdies draugą: gerbėjai negalėjo patikėti

56 metų aktorė apžvelgė savo vasarą, dalindamasi nuotraukų serija, tačiau gerbėjų dėmesį patraukė paskutinė nuotrauka, pranešė portalas „Daily Mail“.
Tarp kadrų iš pasivaikščiojimų paplūdimyje ir treniruočių sporto salėje, Jennifer nufotografavo vyriškį, žvelgiantį į nuostabų saulėlydį prie jūros.
Šalia nuotraukų aktorė parašė: „Ačiū už vasarą.“ Sekėjai įsitikino, kad paslaptingasis vyras – jos naujasis partneris, ir tai pirmas kartas, kai Jennifer jį parodė savo paskyroje.
Gerbėjų reakcijos
Vieni komentavo: „Švelnus atskleidimas.“ Kiti rašė: „Tai ta nuotrauka, kurios laukėme!!!“ Dar vienas paklausė: „Kas yra 17-oje nuotraukoje, Jen??“
Atrodė, kad Jennifer mėgavosi sukeltu susidomėjimu – ji pažymėjo visus draugus nuotraukų serijoje, išskyrus paslaptingą vyrą. Tarp jų buvo Adam Sandler, Jason Bateman, Courteney Cox, Sean Hayes ir jos ilgalaikis kirpėjas Chris McMillan.
Pasidalijo viešai
Pastaruosius du mėnesius aktorė buvo siejama su Jimu Curtisu, o panašu, kad pora žengė kitą žingsnį, viešai pasidalindama savo santykiais. Liepos mėnesį jie kartu ilsėjosi Maljorkoje, Ispanijoje, kartu su Jasonu Batemanu.
Jim yra gyvenimo treneris ir meilės „guru“, save apibūdinantis kaip „transformacinį trenerį ir hipnoterapeutą“. Panašu, kad Jennifer juo buvo sužavėta – pastaruoju metu jie beveik visada kartu.
„Jie daro viską kartu, visada būna kartu, o jei turi būti atskirai, nuolat kalbasi telefonu. Jie labai artimi, tai tiesiog neįtikėtina,“ – sakė šaltinis Daily Mail. „Nuostabu, kad jie puikiai sutaria, nes turi panašių pomėgių – meditacija, joga, terapija ir šunys.“
Jim taip pat buvo pastebėtas palaikantis Jennifer darbe – jis tyliai sėdėjo paskutinėje eilėje jos „LolaVie“ pristatymo renginyje Los Andžele. Kameros jį užfiksavo besišypsantį ir pasitinkantį kelis svečius prieš renginio pradžią.
Po kelionės į Maljorką Jim savo naujienlaiškyje dalijosi mintimis apie sunkias gyvenimo patirtis: „Kai buvau sergantis, liūdnas, įstrigęs ir kentėjau, niekada nemaniau, kad kasdien patirsiu tokį gausumą, džiaugsmą ir meilę, kurią dabar patiriu…“
