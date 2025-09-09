Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanija uždraudė Izraelio ministrams atvykti į šalį ir įvedė ginklų embargą

2025-09-09 20:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 20:40

Ispanijos vyriausybė antradienį pareiškė, kad uždraudžia Izraelio ministrams ir „visiems, kurie tiesiogiai dalyvauja genocide, žmogaus teisių pažeidimuose ir karo nusikaltimuose Gazoje“ atvykti į šalį bei įveda ginklų embargą.

Izraelio vėliava (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Ispanijos vyriausybė antradienį pareiškė, kad uždraudžia Izraelio ministrams ir „visiems, kurie tiesiogiai dalyvauja genocide, žmogaus teisių pažeidimuose ir karo nusikaltimuose Gazoje“ atvykti į šalį bei įveda ginklų embargą.

0

Ministrų kabinetas savo pareiškime konkrečiai minėjo finansų ministrą Bezalelį Smotrichą ir nacionalinio saugumo ministrą Itamarą Ben-Gvirą, pranešė transliuotojas RTVE.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas po vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė, kad Ispanija negali likti abejinga, kai Gazoje žūsta tiek daug nekaltų žmonių.

Pasak jo, bus sudarytas asmenų, kuriems draudžiama atvykti, sąrašas, kuris bus įtrauktas į Šengeno informacinę sistemą. Jis pridūrė, kad į šį sąrašą bus įtraukti ir Izraelio naujakuriai.

Paklaustas, ar šis sprendimas galioja ir ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, J. Albaresas paminėjo tarptautinių teismų, kurių šalimi yra Ispanija, priimtus sprendimus.

Ministras Pirmininkas Pedro Sánchezas pirmadienį paskelbė devynias priemones Palestinos gyventojams paremti. Tarp šių priemonių bus papildomi ištekliai, skirti UNRWA – pagalbą palestiniečiams teikiančiai JT agentūrai, ir draudimas importuoti produktus iš Izraelio gyvenviečių Vakarų krante.

P. Sánchezas pabrėžė, kad Ispanija remia Izraelio teisę egzistuoti ir gintis, tačiau, kalbėdamas apie padėtį Gazos ruože, pridūrė: „Tai jau nebe gynyba, tai net ne puolimas, o bejėgių žmonių naikinimas“.

Izraelis kaltinimus genocidu atmeta, kaltindamas „Hamas“ tuo, kad ši naudoja civilius gyventojus vietoje gyvojo skydo.

Tarptautiniame Teisingumo Teisme Izraeliui yra iškeltas Pietų Afrikos Respublikos ieškinys dėl genocido.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

