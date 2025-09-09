Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio premjeras: karas Gazoje baigsis akimirksniu, jei „Hamas“ sutiks su Donaldo Trumpo pasiūlymu

2025-09-09 20:19 / šaltinis: BNS
2025-09-09 20:19

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį pareiškė, kad karas Gazos Ruože gali baigtis akimirksniu, jei palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas" sutiks su JAV prezidento Donaldo Trumpo pateiktu paliaubų pasiūlymu.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį pareiškė, kad karas Gazos Ruože gali baigtis akimirksniu, jei palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ sutiks su JAV prezidento Donaldo Trumpo pateiktu paliaubų pasiūlymu.

0

Premjeras pridūrė, kad Izraelis jau sutiko su sąlygomis.

„Izraelis sutiko su principais, prezidento Trumpo pasiūlymu užbaigti karą, pradedant nuo to, kad visi mūsų įkaitai būtų nedelsiant išlaisvinti“, – JAV ambasados ​​renginyje Jeruzalėje sakė B. Netanyahu.

D. Trumpas sekmadienį teigė pateikęs pasiūlymą, kaip užtikrinti Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, tačiau Baltieji rūmai jokių šio pasiūlymo detalių nepaskelbė.

