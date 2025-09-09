Izraelio premjeras: karas Gazoje baigsis akimirksniu, jei „Hamas“ sutiks su Donaldo Trumpo pasiūlymu

Premjeras pridūrė, kad Izraelis jau sutiko su sąlygomis.
„Izraelis sutiko su principais, prezidento Trumpo pasiūlymu užbaigti karą, pradedant nuo to, kad visi mūsų įkaitai būtų nedelsiant išlaisvinti“, – JAV ambasados renginyje Jeruzalėje sakė B. Netanyahu.
D. Trumpas sekmadienį teigė pateikęs pasiūlymą, kaip užtikrinti Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, tačiau Baltieji rūmai jokių šio pasiūlymo detalių nepaskelbė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!