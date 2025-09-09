Kalendorius
Pamela Anderson pasirodė be makiažo: štai kaip 58-erių aktorė atrodo dabar

2025-09-09 20:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pamela Anderson, 58-erių metų buvusi „Baywatch“ žvaigždė, sekmadienį Niujorke dalyvavo „Pandora Talisman“ kolekcijos pristatyme, kur pasirodė be makiažo.

Pamela Anderson, 58-erių metų buvusi „Baywatch“ žvaigždė, sekmadienį Niujorke dalyvavo „Pandora Talisman“ kolekcijos pristatyme, kur pasirodė be makiažo.

Ji atrodė elegantiškai dėvėdama juodą satino palaidinę, kreminės spalvos marškinius ir midi sijoną su diržu, kuris pabrėžė jos liemenį. Pamela avėjo aukštakulnius ir demonstravo natūralų grožį fotografuojantis, pranešė portalas „Daily Mail“.

Per pastaruosius dvejus metus Pamela Anderson atsisakė savo 90-ųjų dešimtmečio įvaizdžio su gausiu makiažu ir pasirinkto natūralų stilių. Pasirodydama apdovanojimų ceremonijose ir ant raudonojo kilimo, buvusi „Baywatch“ žvaigždė pabrėžė savo natūralų grožį.

Paneigė gandus

Tai įvyko po to, kai aktorė sureagavo į spekuliacijas apie artimą ryšį su savo „The Naked Gun“ kolega Liamu Neesonu, 73 m. Poros dinamika sulaukė dėmesio reklamuojant jų naujausią filmą, tačiau Pamela užgniaužė gandus.

Priimdama „Deauville 2025 Talent Award“ Deauville Amerikos kino festivalyje, ji vilkėjo juodą be petnešėlių ilgos suknelės ansamblį ir pareiškė: „Aš niekada nedalyvausiu PR šou. Tai būtų mirties nuosprendis. Esu autentiškai motyvuota.“

Kai kuriems abejonių kėlė jų chemiją, tačiau artimi šaltiniai tvirtina, kad jų ryšys tikras. Rugpjūčio pabaigoje šaltinis „Daily Mail“ teigė, kad šių dviejų žvaigždžių ryšys „tikras“, o teiginiai, kad jų jausmai – tik PR triukas, yra „absurdas“.

„Viskas tarp jų yra tikra. Niekas niekada nedalyvautų viešųjų ryšių šou. Jie puikiai leidžia laiką. Niekam nereikia papildomos reklamos,“ – sakė šaltinis.

Pamela patvirtino šią nuomonę, pabrėždama, kad savo meilės gyvenimą laiko privačiu: „Esu prietaringa meilės klausimais. Man nepatogu dalintis jokiais savo romantinio gyvenimo aspektais.“

Ji pridūrė: „Žinau, kad vėl ir vėl įsimylėsiu ekrane. Tai mano darbas. Jei tai padarysiu gerai, jūs tai pajusite – tam tikrą projekciją. Tai didžiausias komplimentas. Tad prašau mąstykite teigiamai. Vertinu jūsų gerus norus. Čia nėra jokių kvailų žaidimų. Esu nuoširdi. Nepainiokite mano geranoriškumo su silpnumu ar drąsos su kartėliu.“

Spaudos pranešimas pagyrė ją kaip „asmenybę, kuri suderino aktorės darbą su aistringu įsipareigojimu filantropijai ir advokacijai, palikdama ilgalaikį pėdsaką kultūrinėje sąmonėje.“

Ikoniška aktorė penktadienį sakė: „Suprantu, kokia esu laiminga, ir dėkoju, kad esu popkultūros dalis,“ pranešė „People“.

Ji pridūrė: „Tai palaima, bet gal šiek tiek ir prakeikimas. Tai iš dalies kliudo tikslams. Turi išugdyti mistiškumą, kuris kino aktoriui yra neįkainojamas. Šiuo metu man svarbu buvo sujudinti suvokimą, kad galėčiau laisvai kurti naujus projektus ir vėl bei vėl piešti ant švaraus drobės su kiekvienu nauju užsiėmimu.“

