Egidijaus Dragūno gyvenime – netikėti pokyčiai: pasidalijo svarbia žinia

Apie tai jis pranešė socialinio tinklo Instagram paskyroje.
Jo pasidalintoje Instagram istorijoje mėlyname fone matosi žodžiai: autosel.lt.
Naujas verslas
Apsilankius minėtoje svetainėje galima suprasti, kad atlikėjas įkūrė skelbimų portalą, kuriame parduodami automobiliai ir jų dalys.
Šiuo metu svetainėje jau yra nemažai automobilių ir jų dalių skelbimų.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad grupė SEL su Egidijumi Dragūnu priešakyje rugsėjo 6-ąją sugrįžo į Vilniaus Kalnų parką, kur prieš ketverius metus surengė didžiulį šou 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!