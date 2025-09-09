Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Egidijaus Dragūno gyvenime – netikėti pokyčiai: pasidalijo svarbia žinia

2025-09-09 17:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 17:53

Atlikėjas Egidijus Dragūnas-SEL garsėja įspūdingais šou. Nepaisant muzikinės karjeros, jis nusprendė nerti į naują sritį ir šia netikėta naujiena pasidalijo su savo sekėjais.

Egidijus Dragūnas-SEL (nuotr. BNS)
7

Atlikėjas Egidijus Dragūnas-SEL garsėja įspūdingais šou. Nepaisant muzikinės karjeros, jis nusprendė nerti į naują sritį ir šia netikėta naujiena pasidalijo su savo sekėjais.

REKLAMA
1

Apie tai jis pranešė socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Egidijus Dragūnas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Egidijus Dragūnas

Jo pasidalintoje Instagram istorijoje mėlyname fone matosi žodžiai: autosel.lt.

Naujas verslas

Apsilankius minėtoje svetainėje galima suprasti, kad atlikėjas įkūrė skelbimų portalą, kuriame parduodami automobiliai ir jų dalys.

Šiuo metu svetainėje jau yra nemažai automobilių ir jų dalių skelbimų.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad grupė SEL su Egidijumi Dragūnu priešakyje rugsėjo 6-ąją sugrįžo į Vilniaus Kalnų parką, kur prieš ketverius metus surengė didžiulį šou 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų