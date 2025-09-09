Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Atkreipia vairuotojų dėmesį: automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda bus įvedami eismo ribojimai

2025-09-09 09:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 09:34

Trečiadienį dėl vykdomų kelio darbų automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda bus įvedami eismo ribojimai sostinės link, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Automagistralė (Algirdas Kubaitis/Fotobankas)

Trečiadienį dėl vykdomų kelio darbų automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda bus įvedami eismo ribojimai sostinės link, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

REKLAMA
0

Pasak jos, 121,1–120,8 km, 120,1–119,2 km ir 34,7–34 km ruožuose suplanuoti darbai truks vieną dieną, o kiekviename jų ribojimai bus taikomi po kelias valandas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vienoje iš dviejų eismo juostų bus laikinai ribojamas eismas, todėl transporto priemonės važiuos viena eismo juosta“, – rašoma įmonės pranešime.

Eismo dalyviai prašomi būti atidūs, sekti kelio ženklus, ypač tose vietose, kuriose dėl darbų bus pakeista eismo tvarka, bei laikytis Kelių eismo taisyklių. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Automobiliai (Lukas Balandis/BNS)
Prieš Rugsėjo 1-ąją – skubus įspėjimas vairuotojams: štai kas jūsų laukia keliuose (11)
Kelių taisymas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Įspėja vairuotojus: Raseinių rajone rekonstruojamas tiltas, bus ribojimų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų