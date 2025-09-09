Atkreipia vairuotojų dėmesį: automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda bus įvedami eismo ribojimai

Pasak jos, 121,1–120,8 km, 120,1–119,2 km ir 34,7–34 km ruožuose suplanuoti darbai truks vieną dieną, o kiekviename jų ribojimai bus taikomi po kelias valandas.
„Vienoje iš dviejų eismo juostų bus laikinai ribojamas eismas, todėl transporto priemonės važiuos viena eismo juosta“, – rašoma įmonės pranešime.
Eismo dalyviai prašomi būti atidūs, sekti kelio ženklus, ypač tose vietose, kuriose dėl darbų bus pakeista eismo tvarka, bei laikytis Kelių eismo taisyklių.
