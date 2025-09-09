Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Arnoldo Schwarzeneggerio šeimoje – pokyčiai

2025-09-09 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 11:55

Holivudo legendos Arnoldo Schwarzeneggerio sūnus Patrikas Schwarzeneggeris tyliai ir romantiškai atšventė vestuves su ilgamete mylimąja Abby Champion. Ceremonija vyko itin jaukioje aplinkoje – tik artimiausiųjų rate.

Schwarzeneggeris

Kaip rašo „Daily Mail“, 31-erių aktorius savo vestuves atidėjo iki tol, kol bus nufilmuotas paskutinis serialo „Baltasis lotosas“ sezonas. Galiausiai pora susituokė iškilmingoje, bet intymioje ceremonijoje ant ežero kranto prabangiame „Gozzer Ranch“ užmiesčio klube Ker d’Alene mieste, Aidaho valstijoje, pranešė portalas „Unian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vestuvės šiame komplekse, prieinamos tik klubo nariams, gali kainuoti nuo 20 tūkst. JAV dolerių už trijų dienų šventę.

Šventės dalyviai

Šventėje dalyvavo Patriko tėvai – 78-erių Arnoldas Schwarzeneggeris ir 69-erių Marija Shriver. Taip pat Abby mama ir tėtis. Tarp svečių buvo ir Patriko sesuo Katherine su vyru, aktoriumi Chrisu Pratt’u.

REKLAMA

Primename, jog pora kartu jau dešimtmetį – jie pradėjo susitikinėti 2015-aisiais, o 2023 m. Patrikas pasipiršo Abby ant vandenyno kranto.

Beje, neseniai Schwarzeneggerių šeima minėjo ir kitą ypatingą progą – Arnoldo anūkės penktąjį gimtadienį, kuriame susirinko visas garsusis giminės būrys.

