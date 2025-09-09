Arnoldo Schwarzeneggerio šeimoje – pokyčiai

Kaip rašo „Daily Mail“, 31-erių aktorius savo vestuves atidėjo iki tol, kol bus nufilmuotas paskutinis serialo „Baltasis lotosas“ sezonas. Galiausiai pora susituokė iškilmingoje, bet intymioje ceremonijoje ant ežero kranto prabangiame „Gozzer Ranch“ užmiesčio klube Ker d’Alene mieste, Aidaho valstijoje, pranešė portalas „Unian“.
Vestuvės šiame komplekse, prieinamos tik klubo nariams, gali kainuoti nuo 20 tūkst. JAV dolerių už trijų dienų šventę.
Šventės dalyviai
Šventėje dalyvavo Patriko tėvai – 78-erių Arnoldas Schwarzeneggeris ir 69-erių Marija Shriver. Taip pat Abby mama ir tėtis. Tarp svečių buvo ir Patriko sesuo Katherine su vyru, aktoriumi Chrisu Pratt’u.
Primename, jog pora kartu jau dešimtmetį – jie pradėjo susitikinėti 2015-aisiais, o 2023 m. Patrikas pasipiršo Abby ant vandenyno kranto.
Beje, neseniai Schwarzeneggerių šeima minėjo ir kitą ypatingą progą – Arnoldo anūkės penktąjį gimtadienį, kuriame susirinko visas garsusis giminės būrys.
