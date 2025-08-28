Tau pavyks! PARKSIDE pristato naują kampaniją su Arnoldu Švarcenegeriu ir Ralfu Moelleriu

PARKSIDE gaminius galima rasti visose šalies „Lidl“ parduotuvėse. Asortimente – aukštos kokybės ir žemos kainos „pasidaryk pats“ kategorijos produktai, leidžiantys darbus sode ar namuose atlikti greitai ir savarankiškai, tad kiekvienas gali tapti savo namų meistru.
„PARKSIDE įrankiai ir technika sulaukia itin didelio Lietuvos pirkėjų susidomėjimo. Tai prekės ženklas, kurį žmonės renkasi dėl aukštos kokybės, patikimumo ir žemos kainos. Asortimentas nuolat plečiamas, kad atitiktų tiek mėgėjų, tiek patyrusių meistrų poreikius“, – teigia „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
PARKSIDE pradeda naują kampaniją „You Got This!“ (liet. „Tau pavyks!“), kurios metu siekia parodyti, jog kiekvienas gali būti meistru savo namuose, nepriklausomai nuo patirties ar biudžeto. Prekės ženklas skatina imtis tiek didelių, tiek mažų projektų – svarbiausia ne tobulas rezultatas, o tinkami įrankiai.
„Daugiausiai Europoje parduodamas „pasidaryk pats“ tipo prekės ženklas PARKSIDE simbolizuoja ne tik galingus įrankius, bet ir drąsą imtis darbų pačiam. Mūsų naujoji kampanija su A. Švarcenegeriu ir R. Moelleriu puikiai tai atspindi – ji parodo, kiek daug galima pasiekti, kai tiki savimi. Abu jie įkūnija PARKSIDE dvasią: ryžtą, veržlumą ir tikėjimą, kad kiekvienas gali sėkmingai įgyvendinti savo projektus“, – sako Martin Alles, „Lidl International“ vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už prekės ženklą.
Prekės ženklo ir kampanijos veidas A. Švarcenegeris su aktoriumi R. Moelleriu nuotaikingame vaizdo klipe atskleidžia pagrindinę kampanijos žinutę. Kampanijos vaizdo klipą galima pažiūrėti čia.
„Nuo terminatoriaus iki motyvatoriaus: partnerystė su PARKSIDE – man puikiai tinka. Nėra per sudėtingo projekto ar per didelio iššūkio – tereikia norėti ir tikėti savimi“, – sako A. Švarcenegeris.
Tikrąją „pasidaryk pats“ dvasią atspindi ne tik A. Švarcenegeris, bet ir R. Moelleris, kuris ją perteikia savo asmenine patirtimi, entuziazmu ir charizma. Juos abu sieja ilgametė draugystė ir bendros vertybės, puikiai atliepiančios paprastą ir žemišką PARKSIDE prekės ženklo charakterį.
„Neapsakomai puikus jausmas sukurti ką nors savo rankomis ir pamatyti galutinį rezultatą. Nedvejodamas prisijungiau prie PARKSIDE kampanijos, nes nuo seno domiuosi meistrystės temomis“, – tvirtina R. Moelleris.
Lietuvoje PARKSIDE aukštos kokybės ir žemos kainos asortimentą galima rasti 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Straipsnį parengė: „LIDL“.
