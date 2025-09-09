Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Sutuoktinių Sonatos ir Manto grupė „Marsa“: apie naują dainą, susipažinimą ir santykius

2025-09-09 20:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 20:01

Jų autorinių dainų „bagaže – dar tik 7 dainos, bet net 5-ios jų pasiekė aukščiausius radijo stočių topus; jie dirba su vienu įžymiausių Lietuvos pop muzikos prodiuserių Pauliumi Jasiūnu, kuris po vieno iš daugelio apdovanojimų, yra pasakęs, kad dabar gali leisti sau dirbti tik su pačiais geriausiais.

Grupė „Marsa“ (nuotr. asm. archyvo)
11

Jų autorinių dainų „bagaže – dar tik 7 dainos, bet net 5-ios jų pasiekė aukščiausius radijo stočių topus; jie dirba su vienu įžymiausių Lietuvos pop muzikos prodiuserių Pauliumi Jasiūnu, kuris po vieno iš daugelio apdovanojimų, yra pasakęs, kad dabar gali leisti sau dirbti tik su pačiais geriausiais.

0

Grupė „Marsa“ – unikalus muzikinis reiškinys, kurio dainas „Kas gali būti geriau“, „Lyg vanduo“, „Vienas kitam“, „Šypsena tau tinka“, „Man nereikia vėjo“, „Sparnai“ ar „Tavo meilės niekas neatstos“ mintinai moka kokybiškos pop muzikos klausytojai, bet tik nedaugelis žino, kaip iš tiesų gimė duetas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupė „Marsa“ (nuotr. Edmantė U. Sidarienės)
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Grupė „Marsa“ (nuotr. Edmantė U. Sidarienės)

Susipažino studijuodami

Sonata ir Mantas Markušenkos susipažino 2013-aisiais, studijuodami muzikos pedagogiką Šiaulių universitete. Sonata jau studijavo, dar po metų studijas pradėjo ir Mantas.

„Vos pamačius vienas kitą atsirado didžiulė simpatija. Ir tik vėliau vienas kitą išgirdome“, – atvirauja Sonata.

Taip gimė judviejų duetas ir gyvenime, ir scenoje. Dabar iš tiesų sudėtinga pasakyti, kas buvo pirmesnis: ar meilė, ar muzika. Ko gero, šiedu faktoriai keliavo kartu, tad Sonata drąsiai sako, kad muzika juos sujungė. Mantas jau nuo paauglystės rašė dainas, o Sonata svajojo dainuoti, tad duetas „Marsa“ gimė itin natūraliai.

„Marsa“. Kas tai?

Patys ištikimiausi grupės „Marsa“ sekėjai žino, kas „užkoduota“ grupės pavadinime: pasirodo, šis žodis nieko neturi bendra su Marso planeta, ar su posakiu, kad vyrai kilę iš Marso, o moterys – iš Veneros.

Tikroji grupės „Marsa“ pavadinimo kilmė: tai Sonatos ir Manto dueto pavardžių pirmosios raidės: Markušenka ir Sakalauskaitė. Pasak Sonatos, ilgai pavadinimo kurti nereikėjo, o ekspromtu gimusi mintis iki šiol žavi ir turi savyje paslapties, tad klausimų apie grupės pavadinimo kilmę jiedu su vyru sulaukia dažnai.

Jis – kuria, o ji jam... netrukdo

Grupės muzikos ir dainų tekstų autorius yra Sonatos sutuoktinis Mantas.

„Dažnai apie rašomą kūrinį sužinau, kai Mantas jau būna pradėjęs jį kurti. Kūrybinio proceso metu jam netrukdau, neblaškau jo minčių: tik pasmalsauju, apie ką daina ir kam ji skirta.

Kai Mantas baigia kurti dainą, iš karto imamės partijų sudėliojimo ir nieko nelaukiant dainuojame. Kadangi jau 12 metų dainuojame duetu, nebereikia žodžių, kartais užtenka žvilgsnio ar galvos linktelėjimo ir jau žinome ką daryti: taip stipriai jaučiame vienas kitą“, – atvirauja Sonata.

Nauja daina nustebins ne vieną

Duetas savo ištikimiems gerbėjams ir būsimiems klausytojams pristato naujausią dainą „Aš galiu“, kuri, pasirodo, viena pirmųjų dainų, kurias Mantas parašė ir kuriai tik dabar išaušo laikas būti išgirstai.

„Nauja daina visai kitokia: tiek stilistika, tiek energetika, tiek tekstu. Nors dainą Mantas parašė dar paauglystėje, ji puikiai tinka ir šių dienų laisvės trokštančiai, individualumo reikalaujančiai ir supratimo siekiančiai asmenybei. Daina apie tai, kad net ir santykiuose reikalinga erdvė, vieta augti, tobulėti ir siekti savų tikslų. Dainos žodžiai: „Manęs tu nestabdyk, nes aš galiu“ apibendrina visą kūrinio idėją.

Šioje dainoje mes kitokie nei įprastai – ne romantiški ir įsimylėję kaip kitose dainose iki šiol, o galingi, stiprūs ir reikalaujantys mus išgirsti“, – pasakoja Sonata.

Muzikiniame dainos „Aš galiu“ vaizdo klipe filmavosi ne tik sutuoktiniai, bet ir daugkartinis Europos ir pasaulio karate čempionas, Šiaulių karate klubo „Katana” treneris Lukas Urbonas bei populiari mušamųjų instrumentų grupė „Ritmas kitaip“.

Vaizdo klipą režisavo Dangiras Augulis, specialiaisiais efektais rūpinosi Deividas Tamulis ir Sainoras Sakalauskas, grimą ir profesionalią fotosesiją atliko Edmantė U. Sidarienė, o dainos skambesiui savo viziją suteikė vienas geriausių muzikos prodiuserių Lietuvoje – Paulius Jasiūnas.

„Labai džiaugiuosi, kad visa profesionalų komanda prisidėjo prie idėjos įgyvendinimo ir padėjo perteikti pagrindinę mūsų kūrinio mintį, kad jeigu nori – niekas tavęs nesustabdys“, – įsitikinusi Sonata.

Naują grupės „Marsa“ dainą galite išgirsti YouTube platformoje:

 

