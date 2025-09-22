Nežino ko imtis: papiktino, kaip kaimynas elgiasi bendroje požeminėje aikštelėje

Nepaisant to, kad vieni kaimynai gali būti geri bičiuliai, padedantys kasdienėse situacijose, kiti tampa tikru galvos skausmu. Konfliktų priežastys įvairios – nuo per garsiai leidžiamos muzikos ar rūkymo balkone iki gyvūnų keliamo triukšmo, netvarkos ar net nelegaliai vykdomos veiklos.
Tokiomis istorijomis žmonės vis dažniau pasidalija socialiniuose tinkluose, kur žmonės dalijasi savo patirtimis apie keisčiausius ir labiausiai kantrybę išbandančius kaimynų elgesio atvejus.
Bendroje aikštelėje atidarė autoservisą?
Egidijus (vardas pakeistas) socialiniuose tinkluose pasidalijo neeiline istorija apie savo kaimyną.
Anot vyro, panašu, kad jo kaimynas daugiabučio namo požeminėje aikštelėje atidarė autoservisą. Jam priklausančios trys automobilio parkavimo vietos nuolat yra užkrautos dėžėmis, padangomis, ratais ir kitais daiktais.
Negana to, jis tose vietose dar ir taiso automobilius. Egidijus dalijosi, kad kaimynas kas savaitę į požeminę aikštelę parsivaro po nematytą, seną ir apgriuvusį automobilį, kurį remontuoja.
Anot jo, darbus kaimynas pradeda vakarais arba naktį. Vyras pasakoja, kad kaimynas ne šiaip taiso automobilius, o šveičia, vėliau glaisto, dažo ir pan.
Egidijus neslepia, tiek nuo automobilių šveitimo, tiek nuo dažymo bendra kaimynų požeminė automobilių parkavimo aikštelė nuolat pilna dulkių. Be to, kadangi kaimynas dirba vakarais ir naktimis, sukelia triukšmą ir trukdo ilsėtis.
Tokia veikla – grubus pažeidimas
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) pabrėžė, kad tokia veikla daugiabučių požeminėse aikštelėse yra draudžiama.
Lietuvoje galiojantys teisiniai aktai įpareigoja savarankiškai automobilių remonto darbus atliekančius fizinius asmenis – transporto priemonių valdytojus techninės priežiūros ir remonto darbus atlikti vietoje, kuri atitinka nustatytus reikalavimus.
Pavyzdžiui, atliekant tokius darbus turi būti įrengta skysčiams nelaidi danga, atspari ardančiam degalų, transporto priemonėje naudojamų eksploatacinių ir kitų skysčių poveikiui.
Taip pat teisės aktuose nurodoma, kad remonto vietoje privalo būti įrengta nutekėjusių skysčių surinkimo sistema. Jei ji jau įrengta ar ketinama ją įrengti, ji negali būti sujungta su nuotakynu (išskyrus darbų vietas, skirtas transporto priemonių kėbului plauti).
AAD pabrėžia, kad darbų vietoje turi būti priemonių išsiliejusiems teršalams surinkti ir (ar) neutralizuoti – absorbentų komplektų ar kitų priemonių, leidžiančių absorbuoti, neutralizuoti ne mažiau kaip 0,01 kub. m bet kuriai transporto priemonei eksploatuoti naudojamo skysčio (išskyrus neužterštą vandenį) ir ne mažiau kaip 0,1 kub. m naftos produktų.
Be to, transporto priemonę ar jos dalis padengiant pakartotinės apdailos produktais ne jos gamybos metu privaloma naudoti dažymo kameras, kurioms dažymo kamerų gamintojas ar jo įgaliotas atstovas yra išavęs dokumentus.
Kadangi daugiabučių namų požeminės automobilių parkavimo aikštelės tokių įrengimų neturi, tokia veikla laikoma teisinių aktų pažeidimu.
AAD primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected].
Už veiklos vykdymą pažeidžiant aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn.
Galima tvarkyti savo automobilį?
Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybė (VMS) nurodo, kad jei požeminės stovėjimo aikštelės patalpa Nekilnojamojo turto registre yra registruota kaip garažų paskirties, tuomet, vadovaujantis statinių klasifikavimą nustatančiu Statybos techniniu reglamentu, jose galima remontuoti transporto priemones, neteikiant paslaugų.
„Autoserviso paslaugas galima teikti tik specialiųjų paslaugų paskirties pastatuose ar patalpose“, – pabrėžė savivaldybė.
VMS pasidalijo, kad retkarčiais susilaukia pranešimų apie panašias situacijas, dažniausiai pasitaiko atvejai, kai pranešama apie atvejus, kai garažo paskirties patalpose remontuojami ne savi, o kitų asmenų automobiliai, t. y. teikiamos paslaugos, kurios tose patalpose yra draudžiamos.
Be to, savivaldybė pabrėžė, kad remontuodami savą automobilį kaimynai negali kelti pavojaus kitų sveikatai ar trikdyti jų ramybę.
„Savų automobilių remonto darbai garažo paskirties patalpose neturi kelti pavojaus pastate gyvenančių žmonių sveikatai (pavyzdžiui, dėl sklindančių dulkių ar aerozolių) ar trikdyti žmonių ramybę, poilsį ar darbą“, – atkreipė dėmesį VMS.
Anot jos, apie tokius atvejus reikėtų pranešti atsakingoms institucijoms, atsakomybė už tai numatyta Administracinių nusižengimų kodekse.
Itin svarbus ir atliekų tvarkymas
Pavyzdžiui, draudžiama padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų. Taip pat negalima deginti padangas, nes degimo metu į aplinką išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos bei kitos pavojingos medžiagos.
AAD nurodo, kad panaudotas padangas iš gyventojų nemokamai priima didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Be to, vairuotojai keičiantys padangas autoservisuose, gali nemokamai palikti tiek senų padangų, kiek jų keičia naujomis.
Taip pat itin svarbios ir stabdžių sistemos atliekos, nes pavyzdžiui, stabdžių skystis yra pavojinga atlieka. Būtent todėl ją draudžiama pilti į kanalizaciją, o stabdžių sistemos dalis išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
„Stabdžių sistemos dalis galima priduoti teisėtiems tokių atliekų tvarkytojams (paslauga mokama). Remontuojant stabdžių sistemą ar keičiant jos dalis autoservisuose, už tinkamą susidariusių atliekų (senų detalių, skysčių) sutvarkymą tampa atsakingi transporto priemonių servisai“, – pažymėjo AAD.
Alyvą, kaip ir kitas pavojingas atliekas, griežtai draudžiama pilti į kanalizaciją ar deginti.
„Išpilta alyva sutrikdo nuotekų valymą ir gali užteršti upes bei ežerus. Deginant ji išskiria ne tik anglies dioksidą, bet ir sunkiuosius metalus, kurie kelia pavojų žmogaus sveikatai bei kaupiasi organizme. Todėl panaudotą alyvą būtina perduoti atliekų surinkimo aikštelėms“, – nurodė departamentas.
Nebetinkamą naudoti alyvą galima nemokamai priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pagal jų nustatytą tvarką.
Keičiant alyvą autoservise, seną alyvą privalo sutvarkyti pats servisas – darbuotojai jos negali grąžinti klientui. Panaudotą alyvą taip pat galima perduoti legaliems atliekų tvarkytojams.
Departamentas pabrėžia ir degalų tvarkymo svarbą. Naudotą ar pasenusį kurą būtina tinkamai sutvarkyti – jo negalima pilti į kanalizaciją ar mišrių atliekų konteinerius, nes nuotekų valymo įrenginiai tokių skysčių neišvalo, o patekę jie gali užteršti vandens telkinius ir dirvožemį.
Gyventojai nebetinkamą kurą gali nemokamai priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles arba legaliems atliekų tvarkytojams.
Automobiliuose naudojami filtrai taip pat turi kenksmingų medžiagų ir dažnai būna sutepti pavojingais skysčiais, todėl netinkamai tvarkomi gali padaryti didelę žalą gamtai. Būtent todėl negalima jų deginti ir mesti į mišrių atliekų konteinerius.
Keičiant filtrus autoservisuose, serviso darbuotojai privalo patys pasirūpinti jų sutvarkymu – senų filtrų grąžinti klientui negalima. Filtrus taip pat galima priduoti legaliems atliekų tvarkytojams
Be to, draudžiama pavojingais skysčiais permirkusias pašluostes ir kitus užterštus daiktus išmesti į mišrių komunalinių, tekstilės ar kitų atliekų konteinerius, nes šios pavojingosios atliekos gali užteršti kitas atliekas (tokiu atveju jos nebebūtų tinkamos perdirbimui).
Pavojingais skysčiais užterštas pašluostes, rūbus, pirštines ar kitus daiktus gyventojai gali nemokamai priduoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.
Kitas įvairias automobilių dalis, pavyzdžiui akumuliatorius, taip pat draudžiama mesti į konteinerius.
Pavyzdžiui, elektronikos atliekas galima nemokamai priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles arba elektronikos platinimo vietose, jei atliekos tos pačios paskirties kaip platintojų parduodami gaminiai. Pavyzdžiui, parduotuvėje, kurioje galite nusipirkti naujas lemputes, galite priduoti ir senąsias.
Smulkias elektronikos atliekas galima išmesti prekybos centruose esančiuose specialiuose elektronikai skirtuose konteineriuose.
