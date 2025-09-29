Skubiai įspėja visus Lietuvos gyventojus: dėl 1 priežasties dažniausiai kyla gaisrai

Šįkart įvykis užfiksuotas Marijampolėje, kur daugiabutyje kilęs gaisras galėjo pasibaigti tragiškai, tačiau ugniagesių profesionalumas padėjo to išvengti. Įraše pabrėžiama, kad nelaimės metu svarbi kiekviena sekundė, o gyventojai raginami būti atsargesni su ugnimi ir ypač su rūkymu – dažniausia gaisrų aukų priežastimi.
Marijampolėje kilusiame gaisre išgelbėjo žmogų
Ugniagesiai primena: jų darbas – gelbėti, bet kiekvieno žmogaus pareiga – pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu.
„11 minučių. Tiek truko ugniagesių gelbėtojų operacija nuo pranešimo gavimo apie gaisrą iki išgelbėtos žmogaus gyvybės.
Šiandien ryte Marijampolėje kilusiame gaisre išgelbėtas žmogus. Ryte gautas pranešimas, kad R. Juknevičiaus gatvėje, daugiabutyje, trečiajame aukšte dega butas, pro langą veržiasi dūmai. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams butas skendėjo dūmuose.
Užėję į vidų su kvėpavimo organų apsaugos aparatais ugniagesiai ant žemės rado gulintį žmogų, kurį jie išnešė ir perdavė medikams. Vyras išvežtas į gydymo įstaigą.
Gaisro metu apdegė lova ir dalis sienos, butas stipriai aprūko. Virš degusio buto sutrūko kito buto lango stiklas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 72 gyventojus.
Ugniagesiai pastebi, kad pagrindinė žūčių gaisruose priežastis nesikeičia – tai neatsargus rūkymas. Dėl šios priežasties šiemet gaisruose žuvo 17 gyventojų ir dar 14 – buvo traumuoti“, – rašoma įraše.
