Nelaimė Vilniaus rajone: gaisravietėje rastas žmogaus kūnas

Kaip pranešė policija, gaisras kilo šeštadienį 18 val. Vilniaus rajone, Juodšilių seniūnijoje, Valčiūnų kaime esančiame name. Jo metu sudegė pastatas.
Pirminiais duomenimis, gaisravietėje rastas apdegęs nenustatytos tapatybės ir lyties žmogaus kūnas. Gaisro priežastis nustatinėjama.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA