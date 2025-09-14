Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Vilniaus rajone: gaisravietėje rastas žmogaus kūnas

2025-09-14 09:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-14 09:33

Vilniaus rajone šeštadienį sudegė pastatas, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

Vilniaus rajone šeštadienį sudegė pastatas, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas.

0

Kaip pranešė policija, gaisras kilo šeštadienį 18 val. Vilniaus rajone, Juodšilių seniūnijoje, Valčiūnų kaime esančiame name. Jo metu sudegė pastatas.

Pirminiais duomenimis, gaisravietėje rastas apdegęs nenustatytos tapatybės ir lyties žmogaus kūnas. Gaisro priežastis nustatinėjama. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

