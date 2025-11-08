 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Alytaus rajono tarybos nariui Jakubavičiui „čekiukų“ byloje siūloma skirti piniginę baudą

2025-11-08 19:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 19:20

Alytaus rajono tarybos narį Danielių Jakubavičių prokuratūra prašo pripažinti kaltu „čekiukų“ byloje ir skirti jam 15 tūkst. eurų baudą.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Alytaus rajono tarybos narį Danielių Jakubavičių prokuratūra prašo pripažinti kaltu „čekiukų“ byloje ir skirti jam 15 tūkst. eurų baudą.

0

Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius tarybos narį prašo pripažinti kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu bei sukčiavimo. Galimi nusikaltimai susiję su lėšų, skiriamų tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti.

Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – ketveriems metams atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje.

Kauno apygardos teismas nuosprendį byloje skelbs gruodį.

Bylos duomenimis, tarybos narys galimai klastodamas dokumentus, 2019-2020 m. įgijo Alytaus rajono savivaldybės administracijai priklausantį 8 tūkst. 402 eurų turtą. Už tokią pinigų sumą degalinėse buvo įsigyta kuro ir įrangos. 

D. Jakubavičius kaltės dėl pareikštų kaltinimų nepripažįsta. Jis sako esąs aktyvus politikas, todėl patyrė daug išlaidų. 

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

