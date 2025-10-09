Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nepagrįstai praturtėjusi buvusi Joniškio tarybos narė Žilevičienė grąžins apie 2,3 tūkst. eurų

2025-10-09 10:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 10:43

Šiaulių apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį civilinėje „čekiukų“ byloje, pagal kurią sutarta, kad buvusi Joniškio savivaldybės tarybos narė Dalia Žilevičienė į biudžetą grąžins apie 2,3 tūkst. eurų gautų išmokų.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Šiaulių apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį civilinėje „čekiukų“ byloje, pagal kurią sutarta, kad buvusi Joniškio savivaldybės tarybos narė Dalia Žilevičienė į biudžetą grąžins apie 2,3 tūkst. eurų gautų išmokų.

REKLAMA
0

Kaip teigiama Šiaulių apylinkės teismo pranešime spaudai, taikos sutartis pasirašyta tarp viešąjį interesą ginančio prokuroro Donato Micevičiaus, buvusios Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės D. Žilevičienės ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal susitarimą, D. Žilevičienė pinigų sumą, kurią nepagrįstai gavo kaip išmoką už tarybos nario veiklą, sumokės per 12 mėn., kiekvieną mėnesį mokant po 190 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Civilinės bylos duomenimis, D. Žilevičienė Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės pareigas ėjo 2019–2023 metais. Per kadenciją ji pateikė savivaldybės administracijai apmokėti 6 998 eurus išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla – degalus automobiliui, kanceliarines išlaidas ir telekomunikacijų paslaugas. Joniškio rajono savivaldybės administracija D. Žilevičienei iš viso sumokėjo 6 395 eurus.

REKLAMA

Prokuroro tyrimo metu buvo nustatyta, kad beveik 4 110 eurų suma realiai galėjo būti D. Žilevičienės išleista vykdant savivaldybės tarybos narės funkcijas, t. y. degalams įsigyti, mobiliojo ryšio paslaugai apmokėti, už kanceliarines prekes, o likusios išlaidos – 2 285 eurai –  yra nelaikytinos susijusiomis su tarybos narės veikla.

Anot teisėsaugos, politikei nepagrįstai buvo atlygintos išlaidos už kuro įsigijimą karantino ir nedarbingumo laikotarpiais, 14 kartų pirkus kurą kituose Lietuvos miestuose, už kitų telefonų (nuo 3 iki 5 telefono numerių) sąskaitų apmokėjimą.

REKLAMA
REKLAMA

Teismo nutartis, kuria patvirtintas taikos susitarimas, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir apeliacine tvarka neskundžiama.

Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų