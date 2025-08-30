Ministras pasidalijo vaizdo įrašu, kaip viršijo greitį beveik 100 km/h: parodė ir apmokėtą baudą

O po kelių dienų ministras jau dalijosi apmokėto baudos kvito nuotrauka ir atsiprašė už savo klaidą.
Skambant liaudiškai turkų dainai greitkeliu smagiai nusiteikęs skriejo Turkijos transporto ministras Abdulkadiras Uraloglu. Šiuo vaizdo įrašu ministras pasidalijo savo socialiniame tinkle. Čia pat įtakingas šalies veikėjas dalijasi prezidento Recepo Tayyipo Erdogano išmintimi.
„Kai pavargstame, semkimės įkvėpimo iš savo gerbiamo prezidento posakio „Mes dirbome nepakankamai“ ir tęskime darbus...“ , – rašė A. Uraloglu.
Greičio viršijimo pasekmės ministrui
Tačiau patriotiškumu persunktas įrašas socialiniame tinkle virto skandalu, kai pastebėta, kad transporto ministras lekia net 225 km/h greičiu, kai šiame greitkelyje leistinas greitis 140 km/h. Ir štai po kelių dienų ministras jau dalijasi apmokėto 240 eurų baudos kvito nuotrauka.
Po kilusio ažiotažo, policija jam paštu išsiuntė baudą. Ministras tvirtina, kad pats paprašė jį nubausti ir atsiprašė tautos, esą greitį beveik 100 km/h viršijo netyčia, klausydamasis muzikos.
