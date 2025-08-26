Perspėja gyventojus: už šį įprotį kiemuose gresia net iki 230 eurų bauda

„Dar pasitaiko, kad seniūnijoje kai kuriose vietose yra lesinami balandžiai (pvz. Darbininkų g. 18 kieme). Informuojame, kad tai yra draudžiama, o atsakomybė už laukinių paukščių lesinimą mieste yra numatyta ir Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnyje. Gali būti skirta bauda nuo 30 iki 230 eurų“, – primena Naujininkų seniūnija.
Savivaldybės atstovai pabrėžia, kad balandžių lesinimas mieste kelia sanitarinių problemų – gausiai susitelkę paukščiai teršia aplinką, didina užkrečiamųjų ligų plitimo riziką, o maisto likučiai pritraukia graužikus.
Gyventojai raginami laikytis nustatytų taisyklių ir prisidėti prie tvarkingesnės bei švaresnės aplinkos kūrimo seniūnijoje. Seniūnija tikisi bendruomenės sąmoningumo ir supratingumo, kad ateityje tokių pažeidimų nebeliktų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!