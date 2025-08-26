Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Perspėja gyventojus: už šį įprotį kiemuose gresia net iki 230 eurų bauda

2025-08-26 09:47 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-08-26 09:47

Vilniaus Naujininkų seniūnija atkreipia gyventojų dėmesį, kad dalyje seniūnijos kiemų vis dar pasitaiko balandžių lesinimo atvejų. Pavyzdžiui, pastebėta, jog balandžiai yra lesinami Darbininkų g. 18 kieme.

Pinigai (nuotr. stop kadras)

Vilniaus Naujininkų seniūnija atkreipia gyventojų dėmesį, kad dalyje seniūnijos kiemų vis dar pasitaiko balandžių lesinimo atvejų. Pavyzdžiui, pastebėta, jog balandžiai yra lesinami Darbininkų g. 18 kieme.

REKLAMA
3

„Dar pasitaiko, kad seniūnijoje kai kuriose vietose yra lesinami balandžiai (pvz. Darbininkų g. 18 kieme). Informuojame, kad tai yra draudžiama, o atsakomybė už laukinių paukščių lesinimą mieste yra numatyta ir Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnyje. Gali būti skirta bauda nuo 30 iki 230 eurų“, – primena Naujininkų seniūnija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savivaldybės atstovai pabrėžia, kad balandžių lesinimas mieste kelia sanitarinių problemų – gausiai susitelkę paukščiai teršia aplinką, didina užkrečiamųjų ligų plitimo riziką, o maisto likučiai pritraukia graužikus.

Gyventojai raginami laikytis nustatytų taisyklių ir prisidėti prie tvarkingesnės bei švaresnės aplinkos kūrimo seniūnijoje. Seniūnija tikisi bendruomenės sąmoningumo ir supratingumo, kad ateityje tokių pažeidimų nebeliktų.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų