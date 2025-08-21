Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lošimų organizatoriui „Nesė“ skirta 6 tūkst. eurų bauda

2025-08-21 15:03 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 15:03

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) skyrė 6 tūkst. eurų baudą lošimų organizatoriui  „Nesė.

Azartiniai lošimai. Eltos nuotr.

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) skyrė 6 tūkst. eurų baudą lošimų organizatoriui  „Nesė.

0

Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, bauda įmonei buvo skirta pastarajai pažeidus Azartinių lošimų įstatymą.

Praėjusių metų lapkritį Priežiūros tarnyba gavo dviejų pareiškėjų pranešimus dėl įmonės lažybų statymų limitų ribojimo.

Tarnybai atlikus bendrovės neplaninį specialųjį patikrinimą, buvo konstatuota, kad įmonė sprendimus taikyti pareiškėjams statymų limitus, priėmė vadovaudamasi ne lošimo reglamente nurodytais kriterijais, o vadovaudamasi savo lažybų rizikos valdymo tvarka.

Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

