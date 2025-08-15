Gyventojus papiktino šokiruojantis vaizdo įrašas: išvydę, ką moteris daro laiptinėje – neteko žado

Incidentu viešai pasidalijo ir jį aptarė Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Vilma Danauskienė. Ji savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo vaizdu, kuriame aiškiai matyti – iš buto išėjusi moteris nusileidžia keliais laipteliais žemyn, pritupia ir atlieka gamtinius reikalus tiesiog laiptinėje.
Pasak V. Danauskienės, tokio elgesio negalima toleruoti, o institucijos privalo imtis veiksmų.
„VIEŠAS KREIPIMASIS.
Iš bendrabučio Lazdijuose, Gustaičio g.!
Kai kitą sykį savo damą, rugpjūčio 3 dieną, ryte apie dešimtą valandą, sekmadienį, išleisit namo po pasimatymo į Vytauto gatvę, leiskit damai pasisioti savo bute, o ne kameros filmuojamoje daugiabučio laiptinėje.
Lietuvos policija, Lazdijų policija, Lazdijų Policijos Bendruomenės Pareigūnas, ar užteks šito įrašo protokolui suforminti, ar man asmeniškai ryt parašyt dėl viešos tvarkos pažeidimo tyrimo pradėjimo?
Lazdijų seniūne, Vaida Gazdziauskiene, sužiūrėkit pirmadienį, ar socialinės išmokos iš biudžeto ne laiptinėms laistyt damai mokamos.
P.S. Jei kitaip neišmokstame mylėt savo miesto, tai viešumas padės išmokt. Ir taip bus dabar kaskart, kai tik panašų vaizdelį žmonės atsiųs“, – socialiniame tinkle rašė moteris.
Gyventojai pasibaisėję – kiti ragina susilaikyti nuo skubotų išvadų
Po įrašu netrukus pasipylė komentarai – vieni piktinosi tokiu moters poelgiu ir teigė nesuvokiantys tokio elgesio, kiti moterį užstojo.
„Kiek dar tokių vaizdų nėra viešinama... apmaudu, graudu ir pikta. Vieni žmonės puoselėja, o kiti „dergia“, – komentuoja Simona.
„Siaubas iki ko dasigyvenome“, – rašo Laima.
„O juk namas pačiame miestelio centre“, – neatsistebi komentatorė.
„Kai Akropolio aikštelėje mašinoje lytiškai santykiavo porelė, tai dauguma sakė, nieko tokio, tegul. Dabar matote, koks jausmas, kai nesilaikoma žmogiškumo normų. Šunys neatlieka gamtinių reikalų laiptinėje“, – antrino internautė.
Vis dėlto buvo ir komentatorių, kurie nesmerkė moters, o aiškino, kad ji galimai nesuvokia, ką daro, dėl to peikti jos negalima.
„Su adekvatumu prasilenkiantis postas, kodėl visi puolate smerkti šitą žmogų? Taip, šlapintis viešai laiptinėje nėra normalu, bet ar susimąstėte, kodėl ji taip pasielgė? Pažiūrėkite į jos išvaizdą – toks stambumas, kokia eisena gal tai ligos pasekmės.
Gal ji serga, turi sveikatos ar psichikos problemų. Tokiam žmogui galbūt reikia pagalbos, o ne patyčių ir nuobaudų iš policijos. Prieš teisdami, pabandykite suprasti. O jei taip atsitiktų jums ar jūsų artimiesiems – ar irgi tik šaipytumėtės?“ – rašo komentatorius.
Į situaciją sureagavo policija – moteriai gresia bauda
Diskusijos socialiniuose tinkluose neliko nepastebėtos. Lazdijų policija komentaruose po vaizdo įrašu nurodė, kad išgirdo gausius gyventojų priekaištus bei patvirtino, kad ėmėsi veiksmų.
„Atsižvelgdami į didelį neigiamą visuomenės atgarsį sukėlusį vaizdo įrašą, informuojame, kad dėl jame užfiksuoto administracinio nusižengimo asmens atžvilgiu pradėta administracinė teisena pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnio 1 dalį“, – paaiškino policija.
Tai reiškia, kad moteriai, atvirai prisišlapinusiai daugiabučio laiptinėje, pradėta administracinė teisena. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnio 1 dalį – jis apima veiksmus, kurie trikdo viešąją tvarką, sukelia pasipiktinimą visuomenėje ar žeidžia viešąją moralę.
Toks poelgis vertinamas kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, o už tai gresia bauda nuo 30 iki 140 eurų.
