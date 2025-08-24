Jei tą darote, kaimynai jus gali filmuoti ir įskųsti: štai kokias baudas mokėsite

Vilnietė Rita (vardas – pakeistas) skundėsi, kad jos kaimynas, eidamas rūkyti, cigaretę prisidega dar daugiabučio laiptinėje.
Tad kaskart, einant kažkur iš namų ar namo su vaikais, tenka kvėpuoti „tirštais nikotino dūmais“.
„Kartais įėjus į laiptinę net akis graužia. Ar čia normalu? Kaimynas į įspėjimus nereaguoja. Su kitais gyventojais svarstome, gal reikėtų tą kaimyną filmuoti, kai jis tą daro.
Bet kaip jį prigauti – stovėti su telefonu? Įrengti kamerą? Ar tai nebūtų koks privatumo pažeidimas? Ir kur po to tą medžiagą siųsti, kad jį kas nors sudrausmintų, nubaustų“, – svarstė Rita.
Kur gyventojams yra draudžiama rūkyti?
Naujienų portalo kalbinti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių atstovai patvirtino, kad rūkymas laiptinėje yra pažeidimas.
Jie pabrėžė, kad rūkyti yra draudžiama bendrojo naudojimo patalpose: laiptinėse, koridoriuose, rūsiuose, palėpėse, bendrose virtuvėse ir pan.
Pasak Vilniaus savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialisto Gabrieliaus Grubinsko, šis draudimas galioja nepriklausomai nuo to, ar bent vienas namo gyventojas yra išreiškęs prieštaravimą rūkymui namo balkonuose, terasose ir lodžijose.
Kauno savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Gatulis pridūrė, kad rūkyti gali būti draudžiama ir daugiabučių balkonuose, terasose bei lodžijose, jei bent vienas gyventojas prieštarauja rūkymui.
T. y. pateikia prašymą savivaldybei, kad daugiabutyje būtų uždrausta rūkyti. Tokiu atveju po įsakymo priėmimo už namą atsakingi asmenys apie draudimą turi informuoti gyventojus, daugiabutyje įrengti informacinius ženklus.
Vis tik tokiais atvejais neretai gyventojai rūko tiesiog savo namuose, pvz., virtuvėse ar vonios kambariuose.
Tuomet nikotino dūmai pas kitus gyventojus patenka per ventiliacijos angas, bet kaimynai dėl to nieko negali padaryti – įstatymas nenumato draudimo rūkyti šiose vietose, todėl jose riboti rūkymą ar už tai bausti galimybės nėra.
Baudos už rūkymą – kodėl sunku jas skirti?
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus Vyriausiasis specialistas Linas Lapinskas nurodė, kad už rūkymą bendrose patalpose (pvz., laiptinėse) gresia įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų.
Jei nusižengimas padaromas pakartotinai, asmeniui jau teks sumokėti baudą nuo 50 iki 90 eurų.
Pasak L. Lapinsko, jei yra uždrausta rūkyti daugiabučio balkonuose, lodžijose ir terasose, bet asmuo vis tiek tą daro, jam gresia 30–60 eurų bauda.
„Jei pateikiami administracinį nusižengimą įrodantys duomenys, iš kurių galima identifikuoti nusižengimą padariusį asmenį, administracinio nusižengimo protokolus turintys teisę surašyti pareigūnai gali pradėti administracinę teiseną ir taikyti nuobaudas“, – komentavo Klaipėdos savivaldybės atstovas.
Vis tik G. Grubinskas pripažino, kad pažeidimo faktas nustatomas gana retai – dažniausiai tą lemia įrodymų neturėjimas.
Todėl fiksuojant daromą pažeidimą vaizdo medžiaga ne tik galima, bet ir reikalinga: „Kuo daugiau ir kuo tikslesnės informacijos bei medžiagos gyventojai pateiks, tuo didesnė tikimybė, kad pažeidimą bus galima įrodyti.“
G. Gatulis vardijo, kad gyventojai, pranešdami apie tokius nusižengimus, turi pateikti faktinius įrodymus (vaizdo įrašus), nurodyti galimo pažeidimo datą, laiką ir galimai pažeidimą padariusį asmenį per „ePolicija.lt“.
Kauniečiai skundą gali pateikti ir internetu, jei sutinka identifikuoti savo tapatybę.
Kada filmuoti kitą žmogų – pažeidimas?
Pasak Vilniaus savivaldybės atstovo, fiksuojant daromą pažeidimą vaizdo medžiaga ne tik galima, bet ir reikalinga:
„Kuo daugiau ir kuo tikslesnės informacijos bei medžiagos gyventojai pateiks, tuo didesnė tikimybė, kad pažeidimą bus galima įrodyti.“
Tuo metu advokatė Julija Viktorija Flis atkreipė dėmesį, kad asmuo gali būti fotografuojamas, filmuojamas, taip pat jo atvaizdas gali būti naudojamas tik jo sutikimu.
O sutikimas gali būti išreikštas bet kuria forma: žodžiu, raštu, veiksmais. Pvz., jei asmuo, matantis ir suvokiantis esąs fotografuojamas, tam neprieštarauja, galima pripažinti, kad jis sutinka.
Tačiau advokatė pabrėžė, kad teisė į atvaizdą nėra absoliuti. Viena iš įstatyme įtvirtintų išimčių – kaip tik nurodytas atvejis.
Anot jos, asmens filmavimas ar fotografavimas yra galimas ir be sutikimo, jei tai pateisinama tam tikru viešuoju interesu. Pvz., jei filmuojamas asmuo, darantis nusižengimą.
J. V. Flis tik paminėjo, kad daugiabučio namo gyventojai, kaip privatūs asmenys, galėtų nufilmuoti ar nufotografuoti laiptinėje rūkantį kaimyną, tačiau gauta medžiaga negalėtų būti platinama ar kitaip naudojama.
Ją būtų galima tik pateikti policijai. Taigi, jei toks vaizdo įrašas būtų įkeltas į socialinį tinklą viešam peržiūrėjimui, tai jau būtų pažeidimas.
Kada galima įrengti kamerą laiptinėje?
J. V. Flis teigimu, jei daugiabučio namo gyventojai norėtų įsirengti kameras laiptinėje, tam būtų reikalingas daugiabučio namo gyventojų sutikimas, tad tektų surengti daugiabučio namo gyventojų balsavimą.
Tiesa, absoliučiai visų daugiabučio gyventojų sutikimo nereikėtų, pakaktų 50 proc. + 1 (t. y. daugumos) pritarimo.
„Taip pat prieiga prie vaizdo medžiagos turėtų būti suteikta tik tam tikriems įgaliotiems asmenims bei nustatyta, kas ir kokiais tikslais gali peržiūrėti medžiagą, kiek laiko ji bus saugoma, kada ir kaip sunaikinama.
Daugiabučio namo gyventojams sutarus įrengti kameras, turi būti pritvirtinti ir ženklai, informuojantys, kad yra filmuojama, taip pat turi būti nurodytas kontaktas, kas atsakingas už kamerų ir vaizdo įrašų priežiūrą“, – dėstė advokatė.
Ji pažymėjo, kad nesilaikant šių reikalavimų gali kilti tiek civilinė, tiek administracinė, tiek net ir baudžiamoji atsakomybė.
Kiek skundų ir baudų sulaukia dėl rūkymo?
Vilniaus savivaldybė pranešimų dėl galimų su rūkymu susijusių pažeidimų sulaukia po pora per mėnesį, daugiau – vasarą:
„Nepaisant to, gavę skundą viešosios tvarkos pareigūnai visuomet kreipiasi į skundžiamame bute gyvenančius žmones, informuoja juos apie draudimo rūkyti galiojimą, ragina laikytis įstatymo nuostatų.“
Tuo metu Kauno savivaldybė dėl rūkymo draudžiamosiose vietose pernai gavo 21 skundą, šiemet – 20.
Pasak G. Gatulio, tiek pernai, tiek šiemet baudos buvo skirtos 7 asmenims.
O Klaipėdos savivaldybė dėl rūkymo vidutiniškai gauna po 1 skundą per savaitę.
Šiemet dėl to buvo pradėta 16 administracinio nusižengimo teisenų.
