Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vos už 1 komentarą „Facebook“ lietuvis gavo keturženklę baudą: nesakykite, kad neįspėjo

2025-08-26 09:50 / šaltinis: AlytusPlius
2025-08-26 09:50

Rugpjūčio 21 d. Alytaus apylinkės teisme nuosprendį išgirdo vyriškis, kuris buvo kaltinamas tuo, kad 2025 m. balandžio 11 d. viešame vieno internetinio portalo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, po straipsnio antrašte, viešai iš savo asmeninės socialinio tinklapio „Facebook“ paskyros parašė komentarą, kuriuo viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ir jai priklausančiu asmeniu dėl jo seksualinės orientacijos. 

Telefonas, pinigai, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS, SCANPIX)

Rugpjūčio 21 d. Alytaus apylinkės teisme nuosprendį išgirdo vyriškis, kuris buvo kaltinamas tuo, kad 2025 m. balandžio 11 d. viešame vieno internetinio portalo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, po straipsnio antrašte, viešai iš savo asmeninės socialinio tinklapio „Facebook“ paskyros parašė komentarą, kuriuo viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ir jai priklausančiu asmeniu dėl jo seksualinės orientacijos. 

REKLAMA
14

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teisme kaltinamasis nurodė, kad jį užvaldė emocijos, todėl ir padarė nusikalstamą veiką. Supranta, kad labai blogai pasielgė, bet tokiu poelgiu nenorėjo niekam pakenkti. Jis nebandė susisiekti su nukentėjusiuoju po viso šio įvykio.

REKLAMA
REKLAMA

Paprastai nerašo komentarų po kitų žinomų žmonių straipsniais. Paaiškino, jog nuotrauka, prie kurios parašė komentarą, nebuvo nei šokiruojanti, nei įžeidžianti, joje nebuvo nieko nusikalstamo. 

REKLAMA

Pripažino kaltu ir skyrė baudą

Išnagrinėjęs bylą, teismas nusprendė vyriškį pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 3 dalyje, ir paskirti jam 51 MGL (2000,00 Eur) dydžio baudą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, skiriamą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti 34 MGL (1700,00 Eur) dydžio baudą. 

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o nuteistajam – nuo jo nuorašo įteikimo dienos, apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Gal aš kažką praleidau
Gal aš kažką praleidau
2025-08-26 09:54
Bet nepamenu kad kaščiūnas ar svaras raginę žudyti nelojalius piliečius būtų bent pabarti.
Atsakyti
kas nekenčia milijardierių
kas nekenčia milijardierių
2025-08-26 10:07
bet naudoja feisbuką, yra veidmainis/ė, nes jūs remiat zukerbergo subinę
Atsakyti
nezinantis
nezinantis
2025-08-26 10:13
Ant elito ne.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų