Vos už 1 komentarą „Facebook“ lietuvis gavo keturženklę baudą: nesakykite, kad neįspėjo

Teisme kaltinamasis nurodė, kad jį užvaldė emocijos, todėl ir padarė nusikalstamą veiką. Supranta, kad labai blogai pasielgė, bet tokiu poelgiu nenorėjo niekam pakenkti. Jis nebandė susisiekti su nukentėjusiuoju po viso šio įvykio.
Paprastai nerašo komentarų po kitų žinomų žmonių straipsniais. Paaiškino, jog nuotrauka, prie kurios parašė komentarą, nebuvo nei šokiruojanti, nei įžeidžianti, joje nebuvo nieko nusikalstamo.
Pripažino kaltu ir skyrė baudą
Išnagrinėjęs bylą, teismas nusprendė vyriškį pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 3 dalyje, ir paskirti jam 51 MGL (2000,00 Eur) dydžio baudą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, skiriamą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti 34 MGL (1700,00 Eur) dydžio baudą.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o nuteistajam – nuo jo nuorašo įteikimo dienos, apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.
