TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Facebook“ susidūrė su problemomis: vartotojai skundžiasi dėl neįprastų klaidos pranešimų

2025-08-14 14:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 14:22

Daugelis vartotojų praneša apie problemas prisijungiant prie „Facebook“ ketvirtadienio rytą. Problemas patvirtina ir „DownDetector“ vartotojai, besiskundžiančiųjų skaičius pastarosiomis valandomis sparčiai auga.

„Facebook“ susidūrė su problemomis: vartotojai skundžiasi dėl neįprastų klaidos pranešimų (nuotr. SCANPIX)

0

„DownDetector“ pastebėjo problemų pranešimų antplūdį ketvirtadienio popietę, apie 12 val. Lietuvos laiku.

Per vieną minutę daugiau nei 100 vartotojų pranešė, kad negali prisijungti, o jų sekimo grafike matomas didelis šuolis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vartotojų minimos klaidos yra „sesija pasibaigė“, neveikiančių slaptažodžių ir raginimų „įjungti išplėstinę apsaugą, kad atrakintumėte savo paskyrą“.

Kol kas klaidos pasitaiko tik „Meta“ priklausančiame „Facebook“, „Instagram“ ir „Threads“ šiuo metu veikia.

 

