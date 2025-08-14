„Facebook“ susidūrė su problemomis: vartotojai skundžiasi dėl neįprastų klaidos pranešimų

„DownDetector“ pastebėjo problemų pranešimų antplūdį ketvirtadienio popietę, apie 12 val. Lietuvos laiku.
Per vieną minutę daugiau nei 100 vartotojų pranešė, kad negali prisijungti, o jų sekimo grafike matomas didelis šuolis.
Vartotojų minimos klaidos yra „sesija pasibaigė“, neveikiančių slaptažodžių ir raginimų „įjungti išplėstinę apsaugą, kad atrakintumėte savo paskyrą“.
Kol kas klaidos pasitaiko tik „Meta“ priklausančiame „Facebook“, „Instagram“ ir „Threads“ šiuo metu veikia.
