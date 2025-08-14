Šimtai pranešimų apie „Facebook“ trikdžius: ar su jais susidūrėte ir jūs?

Kaip galima matyti iš pateiktos informacijos portale „Downdetector“, apie galimus „Facebook“ trikdžius iš viso 13:14 val. pranešė daugiau kaip 200 socialinio tinklo naudotojų.
Apie galimus trikdžius praneša ir socialinių tinklų valdymo platformos atstovai.
Išplatintame pranešime teigiama: „Meta šiuo metu fiksuoja didelį klaidų skaičių, dėl kurių gali kilti sunkumų publikuojant įrašus „Instagram“ ir „Facebook“.
Mūsų komanda aktyviai stebi situaciją kartu su „Meta“, kad išspręstų šią problemą“.
„Didžiuliai „Microsoft“ ir „Meta“ rezultatai“
Pelnydamiesi iš dirbtinio intelekto (DI) ir bandydami rasti kelią JAV muitų sudrumstuose ekonominiuose vandenyse, technologijų milžinai „Amazon“, „Apple“, „Meta“ ir „Microsoft“ šią savaitę pranoko su pajamomis susijusius lūkesčius.
„Didžiuliai „Microsoft“ ir „Meta“ rezultatai dar labiau pagrindžia panaudos atvejus ir beprecedentę DI revoliucijos išlaidų trajektoriją įmonių ir vartotojų frontuose, – investuotojams skirtame pranešime pareiškė bendrovės „Wedbush“ technologijų analitikas Danas Ivesas. – Dar tik prasidėjo ši ketvirtoji pramonės revoliucija, kuri dabar vyksta visame pasaulyje, į priekį vedama tokių technologijų milžinų, kaip „Nvidia“, „Microsoft“, „Palantir“, „Meta“, „Alphabet“ ir „Amazon“.
„Amazon“ pranešė, kad ketvirčio pelnas pašoko 35 proc., ir kartu nurodė, jog didelės investicijos į DI technologijas atsiperka. Tačiau šios Sietle įsikūrusios įmonės dabartinio ketvirčio pelno prognozė yra mažesnė, nei buvo tikimasi, o investuotojai nerimauja, kad DI slegia pajamas. Tačiau antras ketvirtis buvo puikus, o apie gerus rezultatus pranešė ir į DI susitelkę konkurentai „Google“, „Microsoft“ ir „Meta“.
„Amazon“ grynieji pardavimai augo 13 proc., o tai rodo, kad šiai bendrovei kol kas pavyksta atlaikyti JAV prezidento Donaldo Trumpo prekybos politikos, pasižyminčios dideliais muitais, padarinius.
Ketvirtadienį po žinios apie gerus ketvirčio rezultatus į viršų stiebėsi „Microsoft“ akcijos – šis technologijų milžinas įstojo į anksčiau precedento neturėjusį 4 trln. JAV dolerių klubą, prisijungdamas prie „Nvidia“.
Rinkos vertės augimas yra naujausias ženklas, liudijantis didėjantį optimizmą dėl investicijų į DI bumo, kuris, kaip mano rinkos stebėtojai, vis dar yra ankstyvame etape. „Microsoft“ generalinis direktorius Satya Nadella pareiškė, kad „debesų komputerija ir DI yra verslo pokyčių kiekvienoje pramonės šakoje ir sektoriuje varomoji jėga“.
„Meta“ trečiadienį pranešė apie stiprius antro ketvirčio finansinius rezultatus – šiam socialinių tinklų milžinui ir toliau gausiai investuojant į DI, pajamos šoktelėjo 22 proc. Generalinis direktorius Markas Zuckerbergas kalbėjo apie „stiprų ketvirtį kalbant tiek apie verslą, tiek apie bendruomenę“. „Nekantrauju visiems pasaulio žmonėms sukurti asmeninį superintelektą“, – tvirtino jis.
Kurdamas komandą, kuri siektų įgyvendinti tai, ką „Meta“ vadovas vadina DI superintelektu, M. Zuckerbergas ėmėsi skirti dideles lėšas DI ir persivilioti geriausius tyrėjus iš tokių konkurentų, kaip „OpenAI“ ir „Apple“. Likus kelioms valandoms iki pajamų duomenų paskelbimo, M. Zuckerbergas primygtinai tvirtino, kad superintelektas – technologija, kuri teoriškai būtų galingesnė už žmogaus smegenis – yra „arti“.
