  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

9 žmonas turintis vyras sustoti neketina: ketina vesti dar daugiau

2025-09-24 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-24 18:10

Gyventi poligaminėje santuokoje – tikras iššūkis kasdienybėje, o daugumoje šalių ir visiškai nelegalu. Vienas Brazilijos modelis ir atviras poligamijos šalininkas Arthur O Urso, susituokęs su devyniomis moterimis, pripažįsta, kad jam net teko sukurti „sekso tvarkaraštį“.

Arthur O Urso su savo žmonomis (nuotr. facebook.com)

1

Kitaip, anot jo, būtų buvę neįmanoma patenkinti visų žmonų lytinių bei emocinių poreikių „po lygiai“. Tačiau net ir tokia sistema ilgainiui subyrėjo, rašoma nypost.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Urso pirmoji žmona buvo „svingerių“ pasaulyje jau gerai žinoma Luana Kazaki. Vėliau vyras žengė dar toliau – vedė dar aštuonias moteris San Paule, taip siekdamas „protestuoti prieš monogamiją“.

Teisiškai ši sąjunga Brazilijoje negalioja, nes šalyje poligamija draudžiama, tačiau viešumoje toks žingsnis vis tiek sukėlė milžinišką susidomėjimą.

Seksas – pagal grafiką

Anot Urso, devynios žmonos skamba kaip bet kokio vyro svajonė, bet realybė pasirodė esanti daug sudėtingesnė. Siekdamas išlaikyti „lygybę lovoje“, jis nusprendė sudaryti specialų sekso grafiką.

„Iš pradžių bandžiau viską planuoti – seksą pagal susitarimus, susitikimus iš anksto. Bet tai sukėlė daug problemų. Kartais jausdavausi, kad privalau mylėtis tik dėl to, nes tvarkaraštis to reikalauja, o ne tiesiog dėl malonumo“, – prisipažino jis.

Situacija tapo tokia įtempta, kad net būdamas su viena žmona, jis galvodavo apie kitą. Galų gale vyras grafiko idėją atmetė ir pasirinko spontaniškesnį intymų gyvenimą su visomis žmonomis.

„Dabar viskas vyksta natūraliai. Seksas tapo malonesnis, įdomesnis, kiekviena žmona lovoje yra vis kitokia. Pavyzdžiui, viena jų mėgsta būti dominuojanti – man tai irgi patinka“, – atviravo Urso.

Tačiau, nors žmonos neprieštarauja dalintis vyru, jų santykiuose kartais pasitaiko pavydo – ypač tada, kai vienai padovanojama brangesnė dovana nei kitoms.

„Visos jos reikalauja dėmesio, švelnumo ir, žinoma, sekso. Negaliu parodyti daugiau meilės vienai, nes tada supyks kitos“, – keblią situaciją paaiškino vyras.

Sustoti neketina – planuoja vesti daugiau moterų

Nepaisant įspūdingo haremo, viena iš žmonų – Agatha – nusprendė palikti šią grupinę santuoką.

„Ji norėjo turėti mane tik sau. Bet šiuose santykiuose mes juk viską turime dalintis. Labai liūdėjau, kai ji išėjo, dar labiau – kai sužinojau to priežastį“, – sakė Urso.

Anot jo, likusios žmonos laikėsi nuomonės, kad Agatha šią santuoką priėmė tik kaip trumpalaikį nuotykį.

Šiuo metu vyras neturi planų iš karto pakeisti išėjusią žmoną nauja, tačiau pripažįsta, kad ateityje norėtų dar labiau išplėsti savo „šeimą“.

„Planuoju vesti dar dvi moteris – kad būtų apvalus skaičius, dešimt“, – juokėsi jis.

Vis dėlto Urso priduria, jog vis dar „mokosi“ apie tokio tipo santykius ir įvairiausias jų subtilybes.

