Rūtos pasiūlymas pritrenkė jos antrąją pusę: „Manimi tiesiog pasinaudodavo – pažaidžia ir numeta“

Komplikuotais poros santykiais ir esama situacija laidos „TV Pagalba“ studijoje domėjosi Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.
Mano, kad pagyventi atskirtai išeitų į naudą
Rūta sako, kad ieškodama sau poros pirmiausia norėjo tokio vyro, kuris jai būtų ne tik kaip mylimasis, bet kartu ir stiprus užnugaris kaip draugas ar brolis. Tačiau kurį laiką pagyvenusi su Augustinu ji tikina supratusi, kad galbūt jų poroje ne viskas sutampa.
Dabar ji netgi vadina savo mylimąjį prielipa ir norėtų, kad jis taptų savarankiškesnis.
„Nežinau, ką jam jaučiu. Nenoriu apsikabinimų, esu šalto būdo... Pradžioje tokia simpatija buvo, nes aš niekada neturėjau tokios antros pusės, kad būtų ilgalaikiai santykiai, nes manimi tiesiog pasinaudodavo – pažaidžia ir numeta“, – praeities klaidų tikina nenorinti kartoti Rūta.
Mergina tikina, kad labiausiai jos jausmai Augustinui susvyravo po vieno iš konfliktų.
„Buvo kivirčas įvykęs ir agresyvus jis pasidarė, turėjau jam pasakyti išeik. Rankos nekėlė, bet jis negali gerti. Jis priekaištauja, gali pakelti toną, o aš tokių dalykų labai bijau, nes, kai maža buvau, irgi tų dalykų matydavau“, – po kokios dienos sušlubavo pasitikėjimas savo vaikinu atskleidė Rūta.
Dabar Rūta norėtų, kad kurį laiką su Augustinu jie pagyventų atskirai ir tuomet ji galėtų apsispręsti savo jausmuose, tačiau jos antroji pusė šią žinią sutiko itin skaudžiai ir tam atkakliai priešinosi.
„Aš per vieną dieną irgi negaliu visko pakeisti. Aš negaliu per vieną dieną paimti ir pasakyti, kad mane deklaruotų Kaune, ar duokite būstą, kad galėčiau čia gyventi... Jei galėčiau, aš viską taip padaryčiau. Man neįmanoma taip, kad spragtelėjau vienu pirštu ir viskas“, – teisinosi vaikinas.
Nori, kad susitvarkytų skolas
Rūta taip pat nėra patenkinta, kad Augustinas turi skolų ir nuolat keičia darbus.
„Svarbiausia, kad tu neišeitum iš to darbo, tuos antstolius susitvarkytum, nes ten nedaug liko. Bet atskirai mums būtų geriau, niekas nesako, kad ten eitume į kairę ir dešinę, bet tau reikėtų mokytis gyventi“, – rimtesnio savo mylimojo požiūrio į gyvenimą norėtų Rūta.
Vaikinas jai atkirto, kad nėra prasmės jiems gyventi atskirai, nes vienintelė moteris, kuri jį domina ir kurią jis gerbia, yra Rūta.
„Tu esi vienintelė, kurią aš savo gyvenime pasirinkau, o ne kažką kitą... Aš nesakau, kad neįmanoma pabūti atskirai, jei tu to nori. Bet aš jaučiuosi kaip žiurkėnas į kampą įspraustas ir viskas. Ką aš galiu padaryti ir pakeisti, sakyk? Reikia žiūrėti, kad vieningai būtume, kalbėtis, tartis, šnekėtis“, – perkalbėti mylimąją nuo laikino atitolimo bandė jis.
Toks pasiūlymas Rūtai nepatiko, nes šiai jau pabodo visur savo išrinktąjį vedžioti už nosies.
„Čia tavo yra reikalai, tu turi galvoti, kažką padaryti, imtis, o ne laukti ir laukti, ir paskui po kurio laiko tu prisimeni kažką, tik kai aš pasakau ir kai pabrėžiu. Ar ieškosi darbo, ar tą darysi, ar kitką... O jeigu tu pasėdėsi ant savo subinės, tai gal pats pradėsi daryti... Tu daryk kažką, mažiau šnekėk, daugiau daryk“, – savo vaikinui patarinėjo Rūta.
Ar pavyks „TV Pagalbai“ įtikinti porą likti kartu ir nesukti skirtingais keliais?
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.