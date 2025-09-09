Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Rūtos pasiūlymas pritrenkė jos antrąją pusę: „Manimi tiesiog pasinaudodavo – pažaidžia ir numeta“

2025-09-09 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“
2025-09-09 18:30

Rūta ir Augustinas – dar visiškai jauni žmonės, ieškantys savo gyvenime asmeninės laimės. Jiems pradėjus gyventi kartu Rūta išsigando patyrusi savo mylimojo pykčio priepuolius. Mergina atsidūrė aklavietėje ir nebežino, ką daryti su šiais daug žadėjusiais naujais santykiais.

Rūta ir Augustinas – dar visiškai jauni žmonės, ieškantys savo gyvenime asmeninės laimės. Jiems pradėjus gyventi kartu Rūta išsigando patyrusi savo mylimojo pykčio priepuolius. Mergina atsidūrė aklavietėje ir nebežino, ką daryti su šiais daug žadėjusiais naujais santykiais.

REKLAMA
0

Komplikuotais poros santykiais ir esama situacija laidos „TV Pagalba“ studijoje domėjosi Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mano, kad pagyventi atskirtai išeitų į naudą

Rūta sako, kad ieškodama sau poros pirmiausia norėjo tokio vyro, kuris jai būtų ne tik kaip mylimasis, bet kartu ir stiprus užnugaris kaip draugas ar brolis. Tačiau kurį laiką pagyvenusi su Augustinu ji tikina supratusi, kad galbūt jų poroje ne viskas sutampa. 

REKLAMA
REKLAMA

Dabar ji netgi vadina savo mylimąjį prielipa ir norėtų, kad jis taptų savarankiškesnis.

„Nežinau, ką jam jaučiu. Nenoriu apsikabinimų, esu šalto būdo... Pradžioje tokia simpatija buvo, nes aš niekada neturėjau tokios antros pusės, kad būtų ilgalaikiai santykiai, nes manimi tiesiog pasinaudodavo – pažaidžia ir numeta“, – praeities klaidų tikina nenorinti kartoti Rūta.

REKLAMA

Mergina tikina, kad labiausiai jos jausmai Augustinui susvyravo po vieno iš konfliktų.

„Buvo kivirčas įvykęs ir agresyvus jis pasidarė, turėjau jam pasakyti išeik. Rankos nekėlė, bet jis negali gerti. Jis priekaištauja, gali pakelti toną, o aš tokių dalykų labai bijau, nes, kai maža buvau, irgi tų dalykų matydavau“, – po kokios dienos sušlubavo pasitikėjimas savo vaikinu atskleidė Rūta.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar Rūta norėtų, kad kurį laiką su Augustinu jie pagyventų atskirai ir tuomet ji galėtų apsispręsti savo jausmuose, tačiau jos antroji pusė šią žinią sutiko itin skaudžiai ir tam atkakliai priešinosi.

„Aš per vieną dieną irgi negaliu visko pakeisti. Aš negaliu per vieną dieną paimti ir pasakyti, kad mane deklaruotų Kaune, ar duokite būstą, kad galėčiau čia gyventi... Jei galėčiau, aš viską taip padaryčiau. Man neįmanoma taip, kad spragtelėjau vienu pirštu ir viskas“, – teisinosi vaikinas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nori, kad susitvarkytų skolas

Rūta taip pat nėra patenkinta, kad Augustinas turi skolų ir nuolat keičia darbus.

„Svarbiausia, kad tu neišeitum iš to darbo, tuos antstolius susitvarkytum, nes ten nedaug liko. Bet atskirai mums būtų geriau, niekas nesako, kad ten eitume į kairę ir dešinę, bet tau reikėtų mokytis gyventi“, – rimtesnio savo mylimojo požiūrio į gyvenimą norėtų Rūta.

REKLAMA

Vaikinas jai atkirto, kad nėra prasmės jiems gyventi atskirai, nes vienintelė moteris, kuri jį domina ir kurią jis gerbia, yra Rūta.

„Tu esi vienintelė, kurią aš savo gyvenime pasirinkau, o ne kažką kitą... Aš nesakau, kad neįmanoma pabūti atskirai, jei tu to nori. Bet aš jaučiuosi kaip žiurkėnas į kampą įspraustas ir viskas. Ką aš galiu padaryti ir pakeisti, sakyk? Reikia žiūrėti, kad vieningai būtume, kalbėtis, tartis, šnekėtis“, – perkalbėti mylimąją nuo laikino atitolimo bandė jis.

REKLAMA

Toks pasiūlymas Rūtai nepatiko, nes šiai jau pabodo visur savo išrinktąjį vedžioti už nosies. 

„Čia tavo yra reikalai, tu turi galvoti, kažką padaryti, imtis, o ne laukti ir laukti, ir paskui po kurio laiko tu prisimeni kažką, tik kai aš pasakau ir kai pabrėžiu. Ar ieškosi darbo, ar tą darysi, ar kitką... O jeigu tu pasėdėsi ant savo subinės, tai gal pats pradėsi daryti... Tu daryk kažką, mažiau šnekėk, daugiau daryk“, – savo vaikinui patarinėjo Rūta.

Ar pavyks „TV Pagalbai“ įtikinti porą likti kartu ir nesukti skirtingais keliais?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
Vasario 10 d. Serija 110
Vasario 7 d. Serija 109
Vasario 6 d. Serija 108
Vasario 5 d. Serija 107
Vasario 4 d. Serija 106
Vasario 3 d. Serija 105
Sausio 31 d. Serija 104
Sausio 30 d. Serija 103
Sausio 29 d. Serija 102
Sausio 28 d. Serija 101
Sausio 27 d. Serija 100
Sausio 24 d. Serija 99
Sausio 23 d. Serija 98
Sausio 22 d. Serija 97
Sausio 21 d. Serija 96
Sausio 20 d. Serija 95
Sausio 17 d. Serija 94
Sausio 16 d. Serija 93
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų