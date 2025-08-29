Tyrimas parodė: kada yra didžiausia tikimybė, kad jūsų partneris gali būti neištikimas

Kodėl vieni partneriai pasiduoda pagundai, o kiti išlieka ištikimi? Atsakymo į šį klausimą ieškojo Izraelio mokslininkai, savo tyrimą paskelbę žurnale „The Journal of Sex Research“. Jie atskleidė svarbiausias priežastis, dėl kurių žmonės nusprendžia neįsivelti į neištikimybę.
Kada yra didžiausia tikimybė, kad partneris išduos?
Jie apklausė 423 dalyvius, prašydami įvertinti 29 priežastis, kodėl neverta išduoti savo partnerio, ir nurodyti, kokia tikimybė, kad jie iš tiesų būtų neištikimi.
Tyrimas parodė, kad žmonių sprendimus atsispirti neištikimybei dažniausiai lemia moralinės vertybės ir baimė likti vieniems.
Tai reiškia, kad žmonės bijo ne tik savo sąžinės graužaties, bet ir galimų pasekmių – santykių nutrūkimo, skyrybų, šeimos griūties. Be to, daugelis jaučia didelę atsakomybę prieš savo partnerį ir nori išlaikyti santykių stabilumą.
Įdomu tai, kad moterys dažniausiai susiduria su didžiausiu neištikimybės pavojumi praėjus maždaug šešeriems–dešimčiai metų kartu. Tuo tarpu heteroseksualūs vyrai pagundas išduoti savo žmonas labiausiai pradeda jausti po vienuolikos metų santuokoje.
Atskleidė, kodėl vyrai ir moterys būna neištikimi
Šiemet „Superdrug‘s Online Doctor“ atlikta apklausa, kurioje dalyvavo daugiau nei 2 tūkst. amerikiečių ir europiečių, atskleidė, kodėl vyrai ir moterys tampa neištikimi savo partneriams.
Rezultatai parodė, kad abiejų lyčių neištikimybę lemia skirtingi veiksniai. Tiek amerikietės, tiek europietės išdavė partnerius, nes jautė, kad joms skiriama per mažai dėmesio.
Kita vertus, tiek amerikiečiai, tiek europiečiai vyrai dažniausiai buvo neištikimi dėl fizinės traukos – juos labai sužavėjo meilužių išvaizda.
Kadangi tyrimai rodo aiškias tendencijas, galima daryti išvadą, kad vienas iš būdų apsisaugoti nuo neištikimybės – užtikrinti, kad santykiai būtų gyvybingi, o partneriai jaustųsi mylimi ir įvertinti. Tai apima emocinį ryšį, kokybiškai leidžiamą laiką kartu ir nuolatinį dėmesį vienas kitam.
Taip pat svarbu kalbėtis apie kylančius sunkumus, nes atvirumas ir tarpusavio supratimas yra pagrindiniai ilgalaikių santykių ramščiai.
Galų gale, neištikimybė nėra neišvengiama – tai pasirinkimas, kurį galima išvengti, jei pora sąmoningai dirba prie savo santykių ir stengiasi išlaikyti artimą ryšį.
