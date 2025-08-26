Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdusi, ką jos vaikinas veikia tualete, mergina iš karto su juo išsiskyrė: „Šlykštu“

2025-08-26 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 19:20

Viena moteris internete pasidalijo šokiruojančia istorija apie tai, kaip buvo priversta nutraukti santykius su savo draugu dėl, rodos, elementarios higienos stokos.

Tualetas (nuotr. 123rf.com)

26-erių metų moteris „Reddit“ platformoje klausė, ar ji elgėsi netinkamai pasakiusi savo vaikinui, kad išsiskirs, jei jis nepradės valytis užpakalio.

Nors pirminis jos įrašas birželio 13 d. buvo pašalintas moderatorės, istorija greitai paplito „Best of Redditor Updates“ puslapyje ir sulaukė tūkstančių reakcijų, pranešė portalas „New York Post“.

Nevalyvas įprotis

Moteris rašė, kad su 27 metų vaikinu buvo kartu apie devynis mėnesius, kol nusprendė apsigyventi kartu. Iš pradžių viskas klostėsi gerai, tačiau netrukus paaiškėjo „viena labai šlykšti problema“.

Pasak jos, vaikino vonios kambaryje niekada nebūdavo tualetinio popieriaus. Iš pradžių ji manė, kad jis galbūt naudoja drėgnas servetėles, tačiau netrukus ėmė jausti keistus kvapus, pastebėjo specifinį kvapą skalbiniuose ir dėmėtas apatines kelnaites.

„Paklausiau jo tiesiai – ar tu šluostaisi po tualeto? Jis tiesiog gūžtelėjo pečiais ir atsakė: „Ne, kodėl turėčiau liesti savo užpakalį?“, – pasakojo ji.

Moteris iš pradžių pagalvojo, kad vaikinas juokauja, tačiau šis pasirodė esąs visiškai rimtas – jis tikėjo, jog „tikri vyrai leidžia viskam iškristi ir eina toliau“.

Santykiai ėmė trūkinėti

Moteris neslėpė pasibjaurėjimo ir sakė, kad jai fiziškai nemalonu būti šalia partnerio. Vaikinas į tai reagavo kaltinimais, esą ji turinti jį priimti tokį, koks yra, ir neva „pasiduoda visuomenės normoms“.

Kai moteris galiausiai pareiškė, kad tai – riba, kurios ji neperžengs, ir kad santykiai baigsis, jei jis nepradės laikytis elementarios higienos, vaikinas supyko. Jis netgi siuntė nuorodas į „vyriškumo“ forumus, kur buvo teigiama, kad „šluostytis – nevyriška“.

„Aš jam pasakiau, kad man svarbi pagarba ir švara bendroje erdvėje, o jis pasirinko to ignoruoti“, – rašė moteris.

Skyrybos – su drama

Birželio 24 d. ji pasidalijo atnaujinimu: galiausiai santykius nutraukė.

„Pasakiau, kad man tai ne tik apie šluostymąsi – tai apie pagarbą man ir mūsų namams. Aš gyvenau nuolatiniame antrinės nešvaros jausme“, – teigė ji.

Vaikinas sureagavo dramatiškai – juokėsi, vadino ją „paviršutiniška“, susikrovė daiktus ir prieš išeidamas dar ištarė: „Tu gailėsies. Tokio vyro kaip aš daugiau neberasi.“

Moteris atsakė: „Būtent to ir siekiu.“

Lengviau atsikvėpė

Po išsiskyrimo ji sakė galiausiai galinti lengvai kvėpuoti – išvalė butą, uždegė žvakę, išskalbė drabužius.

„Negaliu apsakyti, kaip gera sėdėti ant sofos ir negalvoti, ar ji buvo prisilietusi prie išmatų“, – rašė ji, padėkodama bendruomenei už palaikymą.

Internautai vieningai stojo moters pusėn. „Jis ne tik homofobiškas ir „perdėtai vyriškas“, bet dar ir visiškai nehigieniškas. Įsivaizduok, kas būtų, jei susilauktumėte vaikų – visa šeima nenusišluostytų“, – rašė vienas komentatorius.

Moteris su tuo sutiko: „Negaliu kurti ateities su žmogumi, kuriam švara prilygsta silpnumui.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Marija 001
Marija 001
2025-08-26 19:39
Jau tiek minusų tie vyrai daugumoje turi o čia dar ir tokių buna . Nešlykštinkite žmonių tokiais išsigimeliškais straipsniais.
