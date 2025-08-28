Į kėdainiečio butą sulėkė visos tarnybos: viskas vyko žaibiškai

Į įvykio vietą nedelsiant išsiųstos specialiosios tarnybos – ugniagesiai, policija bei medikai.
Atvykus gelbėtojams vyras atidarė duris
Laimei, situacija baigėsi be didesnės dramos: atvykus gelbėtojams vyras pats atidarė buto duris ir buvo perduotas medikams, kad šie suteiktų jam reikiamą pagalbą.
Specialistai pabrėžia, kad tokie atvejai parodo, kaip svarbu laiku pastebėti artimojo būklės pokyčius ir nedelsti ieškant pagalbos.
Net vienas skambutis gali tapti lemtingu sprendimu, padedančiu žmogui išlikti saugiam ir gauti reikiamą paramą.
Pagalbos galimybės Lietuvoje pasiekiamos visą parą: emocinės paramos linijos, psichikos sveikatos centrai ir krizių įveikimo specialistai yra pasirengę išklausyti ir padėti.
