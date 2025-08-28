Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į kėdainiečio butą sulėkė visos tarnybos: viskas vyko žaibiškai

2025-08-28 11:20 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-08-28 11:20

Šeštadienio vidurnaktį Kėdainiuose sujudimą sukėlė Bendrojo pagalbos centro gautas pranešimas apie galimą nelaimę. Pranešta, kad Chemikų gatvėje gyvenantis vyras turi suicidinių minčių ir nesileidžia į kontaktą – durų artimiesiems jis neatidarė.

Ugniagesiai (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šeštadienio vidurnaktį Kėdainiuose sujudimą sukėlė Bendrojo pagalbos centro gautas pranešimas apie galimą nelaimę. Pranešta, kad Chemikų gatvėje gyvenantis vyras turi suicidinių minčių ir nesileidžia į kontaktą – durų artimiesiems jis neatidarė.

0

Į įvykio vietą nedelsiant išsiųstos specialiosios tarnybos – ugniagesiai, policija bei medikai.

Atvykus gelbėtojams vyras atidarė duris

Laimei, situacija baigėsi be didesnės dramos: atvykus gelbėtojams vyras pats atidarė buto duris ir buvo perduotas medikams, kad šie suteiktų jam reikiamą pagalbą.

Specialistai pabrėžia, kad tokie atvejai parodo, kaip svarbu laiku pastebėti artimojo būklės pokyčius ir nedelsti ieškant pagalbos.

Net vienas skambutis gali tapti lemtingu sprendimu, padedančiu žmogui išlikti saugiam ir gauti reikiamą paramą.

Pagalbos galimybės Lietuvoje pasiekiamos visą parą: emocinės paramos linijos, psichikos sveikatos centrai ir krizių įveikimo specialistai yra pasirengę išklausyti ir padėti.

