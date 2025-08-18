Vilkaviškio rajono gyvenvietėje atsivėrė smegduobė

Įvykis nutiko Klausučių seniūnijoje, Kataučiznos kaime, Mėnulio ir Parko gatvėje.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad 17.26 val. buvo gautas pranešimas iš Kudirkos Naumiesčio ugniagesių komandos, kad jiems paskambino vietinis gyventojas.
Jis informavo, jog atsivėrė smegduobė.
Prie geriamojo vandens šulinio rasta atsivėrusi apie 0,5 m² duobė, aplinkui labai netvirtas gruntas. Teritorija aptverta STOP juosta.
