Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilkaviškio rajono gyvenvietėje atsivėrė smegduobė

2025-08-18 11:27 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 11:27

Vilkaviškio rajono kaime sekmadienį atsivėrė smegduobė. Apie įvykį informuoti artimiausi gyventojai ir seniūnijos darbuotojai.

Vilkaviškio rajono kaime sekmadienį atsivėrė smegduobė. Apie įvykį informuoti artimiausi gyventojai ir seniūnijos darbuotojai.

REKLAMA
0

Įvykis nutiko Klausučių seniūnijoje, Kataučiznos kaime, Mėnulio ir Parko gatvėje.

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad 17.26 val. buvo gautas pranešimas iš Kudirkos Naumiesčio ugniagesių komandos, kad jiems paskambino vietinis gyventojas.

Jis informavo, jog atsivėrė smegduobė. 

Prie geriamojo vandens šulinio rasta atsivėrusi apie 0,5 m² duobė, aplinkui labai netvirtas gruntas. Teritorija aptverta STOP juosta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų