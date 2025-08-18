26-erių vyro mirtis – sukrečianti: „Tai buvo labai niūrus vaizdas“

Medicinos studentas ir atsidavęs tėvas Johnas mėgo tyrinėti urvus, skelbė mirror.co.uk.
Kelionė baigėsi tragedija
Tačiau kelionė su broliu Joshu ir draugais į garsųjį „Nutty Putty Cave“, Jutos dykumoje baigėsi tragedija. Įžengęs į nepažymėtą urvo dalį, Johnas įstrigo galva žemyn pirmas siaurame praėjime, kurio matmenys buvo vos 25 cm pločio ir 46 cm aukščio – per ankšta net menkiausiam judesiui.
Josh, negalėdamas išlaisvinti brolio, išlipo į paviršių ir iškvietė pagalbą. Per artimiausias 27 valandas dešimtys gelbėtojų kovojo, kad ištrauktų Johną – tai buvo viena sudėtingiausių operacijų tokio tipo istorijoje. Tačiau ankšta erdvė ir spaudimas jo vidaus organams misiją pavertė beveik neįmanoma.
Nepaisant desperatiškų pastangų, Johnas galiausiai prarado sąmonę. Jis mirė dėl širdies sustojimo ir uždusimo giliai po žeme. Jo kūno atgavimas buvo laikomas per daug pavojingu, todėl valdžios institucijos uždarė urvo praėjimą, palikdamos jį amžinai įkalintą. Šiandien prie urvo įėjimo stovi memorialas, pagerbiantis jo atminimą.
Paskutinis žmogus, matęs Johną gyvą, buvo kitas urvų tyrinėtojas ir „YouTube“ kūrėjas Brandonas Kowallis, prisijungęs prie gelbėjimo operacijos. Savo tinklaraštyje jis aprašė siaubingas sąlygas po žeme. Pasak jo, kraujas veržėsi į Johno galvą, jam buvo sunku kvėpuoti, jis nuolat prarasdavo ir atgaudavo sąmonę.
Gelbėtojai nuleido radijo ryšio prietaisą, kad Johnas galėtų paskutinį kartą pasikalbėti su artimaisiais.
„Manau, tai buvo jo tėvas, motina ir žmona, kurie sakė, kad jį myli, meldžiasi už jį, o jo tėvas jam suteikė palaiminimą“, – rašė B. Kowallis.
Jo žmona kalbėjosi su juo 5–10 minučių, sakydama, kad jaučia ramybę ir kad viskas bus gerai.
Tačiau viltis blėso. Kai Kowallis kartu su gelbėtoja Debbie nusileido jo patikrinti, juos pasitiko šiurpus vaizdas – John’o kojos smarkiai trūkčiojo, kvėpavimas buvo paviršutiniškas, duslus, tarsi gurkčiojantis.
„Tai buvo labai niūrus vaizdas“, – prisipažino B. Kowallis.
