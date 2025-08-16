Nelaimė Kauno rajone: rastas nuskendusio vyro kūnas

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešimą, jog skęsta žmogus, gavo ketvirtadienį priešpiet.
Atvykusiems ugniagesiams gyventojai nurodė, kad į vandenį nėrė ir nebeiškilo vyriškis.
1954 metais gimusio vyro kūnas rastas maždaug trijų metų gylyje, nutolęs apie penkis metrus nuo kranto.
Skenduolis ištrauktas į krantą ir perduotas policijos pareigūnams.
