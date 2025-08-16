Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Kauno rajone: rastas nuskendusio vyro kūnas

2025-08-16 11:22 / šaltinis: BNS
2025-08-16 11:22

Kauno rajone esančiame Janušonių tvenkinyje rastas nuskendusio vyro kūnas, šeštadienį pranešė ugniagesiai.

112 BNS Foto

Kauno rajone esančiame Janušonių tvenkinyje rastas nuskendusio vyro kūnas, šeštadienį pranešė ugniagesiai.

0

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešimą, jog skęsta žmogus, gavo ketvirtadienį priešpiet.

Atvykusiems ugniagesiams gyventojai nurodė, kad į vandenį nėrė ir nebeiškilo vyriškis.

1954 metais gimusio vyro kūnas rastas maždaug trijų metų gylyje, nutolęs apie penkis metrus nuo kranto.

Skenduolis ištrauktas į krantą ir perduotas policijos pareigūnams.

