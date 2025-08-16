Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Atskleidė, kada iš tiesų esame pasiruošę santykiams: daugelis mano neteisingai

Verta žinoti
2025-08-16 18:30
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt
2025-08-16 18:30

Tvirti ir ilgalaikiai santykiai prasideda nuo susigyvenimo su pačiu savimi. Psichologė-psichoterapeutė Raimonda Ramanauskienė tikino, kad juos galime kurti tik pažinę savo vidų, išsigryninę vertybes ir išmokę būti vieni.

Tvirti ir ilgalaikiai santykiai prasideda nuo susigyvenimo su pačiu savimi. Psichologė-psichoterapeutė Raimonda Ramanauskienė tikino, kad juos galime kurti tik pažinę savo vidų, išsigryninę vertybes ir išmokę būti vieni.

0

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ ekspertė atviravo apie tai, kaip atpažinti, ar esame pasiruošę tokiems santykiams ir kodėl skubėti santykiuose yra blogai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Ramanauskienė atviravo – jei trokštame tvirto ir ilgalaikio santykio, pirmiausia turime pažinti save. O tai reiškia ne tik žinoti savo vertybes ir ribas, bet ir suprasti, kokį santykį gebame kurti, kokie mūsų vaikystės išgyvenimai formuoja dabartinius pasirinkimus, kaip reaguojame į konfliktus ir ar apskritai mokame būti vieni.

„Kiek aš pažįstu pats save, kiek aš gebu reflektuoti, atsiskirti nuo situacijų ir pasižiūrėti, o kaip man yra iš tikrųjų svarbu – tai turbūt tuos atsakymus bent jau patyrinėjus mums būtų daug lengviau eiti į kontaktą“, – sako ji.

Svarbiausia, nepasiduoti pirminėms emocijoms

Vis dėlto viskas dažnai vyksta priešingai. Į santykius žmonės pasineria vedini emocijų, o apie rimtesnius aspektus susimąsto tik vėliau, kai susiduria su nusivylimais.

„Dažniausiai taip įvyksta tada, kada patiriame tam tikrus nusivylimus, kurie ir iškelia poreikį atsakyti į savo klausimus, suprasti savo poelgius, išsigryninti vertybes ir suprasti, kokios ribos tikrai negali būti peržengtos“, – pasakoja psichologė.

Jos teigimu, vadinamasis drugelių etapas arba emociniai kalneliai įtraukia mus į tam tikrą santykį. O kiek jis tęsis, priklauso nuo mūsų tokio gebėjimo eiti į pažintį ir suprasti tiek save, tiek kitą žmogų.

Daugiau vertingų patarimų pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ TINKLALAIDĘ GALITE ŽIŪRĖTI ČIA:

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ar didelis amžiaus skirtumas poroje yra problema? Psichoterapeutė atsakė be užuolankų (tv3.lt koliažas)
Ar didelis amžiaus skirtumas poroje yra problema? Psichoterapeutė atsakė be užuolankų (19)

