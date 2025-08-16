Atskleidė, kada iš tiesų esame pasiruošę santykiams: daugelis mano neteisingai

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ ekspertė atviravo apie tai, kaip atpažinti, ar esame pasiruošę tokiems santykiams ir kodėl skubėti santykiuose yra blogai.
R. Ramanauskienė atviravo – jei trokštame tvirto ir ilgalaikio santykio, pirmiausia turime pažinti save. O tai reiškia ne tik žinoti savo vertybes ir ribas, bet ir suprasti, kokį santykį gebame kurti, kokie mūsų vaikystės išgyvenimai formuoja dabartinius pasirinkimus, kaip reaguojame į konfliktus ir ar apskritai mokame būti vieni.
„Kiek aš pažįstu pats save, kiek aš gebu reflektuoti, atsiskirti nuo situacijų ir pasižiūrėti, o kaip man yra iš tikrųjų svarbu – tai turbūt tuos atsakymus bent jau patyrinėjus mums būtų daug lengviau eiti į kontaktą“, – sako ji.
Svarbiausia, nepasiduoti pirminėms emocijoms
Vis dėlto viskas dažnai vyksta priešingai. Į santykius žmonės pasineria vedini emocijų, o apie rimtesnius aspektus susimąsto tik vėliau, kai susiduria su nusivylimais.
„Dažniausiai taip įvyksta tada, kada patiriame tam tikrus nusivylimus, kurie ir iškelia poreikį atsakyti į savo klausimus, suprasti savo poelgius, išsigryninti vertybes ir suprasti, kokios ribos tikrai negali būti peržengtos“, – pasakoja psichologė.
Jos teigimu, vadinamasis drugelių etapas arba emociniai kalneliai įtraukia mus į tam tikrą santykį. O kiek jis tęsis, priklauso nuo mūsų tokio gebėjimo eiti į pažintį ir suprasti tiek save, tiek kitą žmogų.
