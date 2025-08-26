Naujausias tyrimas: egzistuoja žmonas apgaudinėjančių vyrų rūšis, kurią vienija užimamos pareigos

Remiantis nauju JAV Šeimos studijų instituto tyrimu, kuris buvo paskelbtas instituto tinklaraštyje, labiau į neištikimybę linksta aukštas pareigas einantys vyrai, pavyzdžiui, įmonių vadovai, chirurgai ir gydytojai, bei bedarbiai.
Rašytoja Wendy Wang išanalizavo Bendrojo socialinio tyrimo (GSS) duomenis apie vyrų turimus darbus ir priėjo išvados, kad 18 proc. aukščiausius postus užimančių vyrų buvo neištikimi savo sutuoktinėms.
Kita vertus, nesantuokinių lytinių santykių linkę turėti ir bedarbiai vyrai nuo 25 iki 54 metų. Apie penktadalį šių vyrų yra buvę neištikimi.
Tyrimų duomenimis, vyrai, kurie neturi darbo arba yra finansiškai priklausomi nuo žmonų, jaučiasi menkesni ir nesaugūs, tad dažnai ieško tam tikro pasitenkinimo kitur, t. y. jie taip pat yra linkę apgaudinėti savo partneres.
Nors vyrai dažnai smerkiami už nesantuokinius ryšius, tiesa ta, kad moterys taip pat nėra tam atsparios.
Remdamasi GSS duomenimis, W. Wang nustatė, kad apie neištikimybę savo partneriams prisipažįsta 14 proc. moterų.
Tačiau kalbant apie profesiją, demografinis skirtumas yra tas, kad neprestižiniais laikomus darbus turinčios moterys (21 proc.) yra labiau linkusios į neištikimybę nei tos, kurios užima aukštesnes pareigas (9 proc.) – priešingai nei vyrai.
W. Wang teigimu, tyrimą apie neištikimybę įkvėpė neseniai visame pasaulyje nuvilnijęs neištikimybės skandalas – britų grupės „Coldplay“ koncerto metu kameros užfiksavo vedusį vienos technologijų įmonės vadovą, glėbyje laikiusį ne žmoną, o savo pavaldinę – įmonės personalo vadovę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!