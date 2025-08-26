Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Naujausias tyrimas: egzistuoja žmonas apgaudinėjančių vyrų rūšis, kurią vienija užimamos pareigos

2025-08-26 19:01 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 19:01

Pasirodo, yra tam tikra žmonas apgaudinėjančių vyrų rūšis, kurią vienija užimamos pareigos arba bedarbystė, rašo leidinys „New York Post“.

Duomenų vagystės griauna likimus: paviešinta neištikimybė žmonai privertė „gyventi nuolatinėje baimėje“ (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Pasirodo, yra tam tikra žmonas apgaudinėjančių vyrų rūšis, kurią vienija užimamos pareigos arba bedarbystė, rašo leidinys „New York Post“.

REKLAMA
1

Remiantis nauju JAV Šeimos studijų instituto tyrimu, kuris buvo paskelbtas instituto tinklaraštyje, labiau į neištikimybę linksta aukštas pareigas einantys vyrai, pavyzdžiui, įmonių vadovai, chirurgai ir gydytojai, bei bedarbiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rašytoja Wendy Wang išanalizavo Bendrojo socialinio tyrimo (GSS) duomenis apie vyrų turimus darbus ir priėjo išvados, kad 18 proc. aukščiausius postus užimančių vyrų buvo neištikimi savo sutuoktinėms.

REKLAMA
REKLAMA

Kita vertus, nesantuokinių lytinių santykių linkę turėti ir bedarbiai vyrai nuo 25 iki 54 metų. Apie penktadalį šių vyrų yra buvę neištikimi.

REKLAMA

Tyrimų duomenimis, vyrai, kurie neturi darbo arba yra finansiškai priklausomi nuo žmonų, jaučiasi menkesni ir nesaugūs, tad dažnai ieško tam tikro pasitenkinimo kitur, t. y. jie taip pat yra linkę apgaudinėti savo partneres.

Nors vyrai dažnai smerkiami už nesantuokinius ryšius, tiesa ta, kad moterys taip pat nėra tam atsparios.

Remdamasi GSS duomenimis, W. Wang nustatė, kad apie neištikimybę savo partneriams prisipažįsta 14 proc. moterų.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau kalbant apie profesiją, demografinis skirtumas yra tas, kad neprestižiniais laikomus darbus turinčios moterys (21 proc.) yra labiau linkusios į neištikimybę nei tos, kurios užima aukštesnes pareigas (9 proc.) – priešingai nei vyrai.

W. Wang teigimu, tyrimą apie neištikimybę įkvėpė neseniai visame pasaulyje nuvilnijęs neištikimybės skandalas – britų grupės „Coldplay“ koncerto metu kameros užfiksavo vedusį vienos technologijų įmonės vadovą, glėbyje laikiusį ne žmoną, o savo pavaldinę – įmonės personalo vadovę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų