Žmoną išdavęs 78-erių Arnoldas Schwarzeneggeris nepraleido progos jai „įkąsti“: štai ką pasakė

Kaip rašo „New York Post“, 78-erių aktorius nusprendė pajuokauti apie jų išsiskyrimą per ceremoniją Holivudo Šlovės alėjoje, kur savo žvaigždę gavo amerikiečių televizijos laidų vedėjas ir politikos apžvalgininkas Krisas Volesas.
Arnoldas Schwarzeneggeris prakalbo apie buvusiąją
„Priežastis, kodėl žinau, kad jis yra fantastiškas žurnalistas, yra ta, kad aš labai daug žinau apie žurnalistus. Per savo gyvenimą iš manęs interviu ėmė tūkstančiai žurnalistų. Aš taip pat buvau vedęs žurnalistę. Vienintelis skirtumas tarp Kriso ir Marijos yra tas, kad Krisas niekada nepaimdavo pusės mano pinigų“, – juokavo aktorius.
69-metė Maria Shriver priklauso vienai iš žinomiausių Jungtinių Amerikos Valstijų šeimų. Jos motina, Eunice Kennedy Shriver, buvo prezidento Johno Kennedy, generalinio prokuroro Roberto Kennedy ir senatoriaus Tedo Kennedy sesuo.
Kaip žinoma, aktorius ir žurnalistė susituokė 1986 m.
Pora užaugino keturis vaikus: Catherine (1989), Christina (1991), Patrick (1993) ir Christopher (1997).
2011 m. Maria pateikė prašymą dėl skyrybų, kai paaiškėjo, kad A. Schwarzeneggeris turėjo romaną su šeimos namų tvarkytoja Mildred Patricia Baena. Ji pagimdė jam sūnų Josephą Baena.
Apie neištikimybę moteris sužinojo praėjus keliems mėnesiams po savo tėvų mirties.
Memuaruose „I Am Maria“ ji prisiminė tą momentą kaip vieną iš sunkiausių savo gyvenime:
„Aš buvau apimta sielvarto ir suskaidyta sumaišties, pykčio, baimės, liūdesio ir nerimo... Sąžiningai sakau, tai buvo žiauru, ir aš buvau išsigandusi.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!