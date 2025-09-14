Prisimenate Stiflerį iš „Amerikietiško pyrago“? Nustebsite, kaip aktorius atrodo dabar

Nepadori komedija, pasakojanti keturių abiturientų, sudariusių paktą prarasti nekaltybę iki išleistuvių vakaro, istoriją, sulaukė tokios sėkmės, kad sukurti dar trys tęsiniai, rašo people.com.
Be to, „Amerikietiškas pyragas“ padėjo pagrindus aktorių Jasono Biggso, S. W. Scotto, Alyson Hannigan ir Natashos Lyonne karjeroms, taip pat suteikė naują impulsą mylimiems aktoriams Eugene Levy ir Jennifer Coolidge.
Aktoriaus karjera ir asmeninis gyvenimas
Praėjus dešimtmečiams po to, kai filmo nepatogios akimirkos privertė juoktis ne vieną, nenuostabu, kad aktoriai pasikeitė – štai kaip dabar atrodo vienas iš filmo aktorių S. W. Scottas.
Po „Amerikietiško pyrago“ jis tęsė karjerą komedijose, filmavosi tokiuose filmuose kaip „Žąsine, kur mano automobilis?“ (angl. „Dude, Where’s My Car?“, 2000), „Hazardo ketvertukas“ (angl. „The Dukes of Hazzard“, 2005)
Jis pasirodė ir filmuose „Ponas Vudkokas“ (angl. „Mr. Woodcock“ 2007), „Vyriškas auklėjimas“ (angl. „Role Models“, 2008) ir „Apsauginis“ (angl. „Goon“, 2011).
Jis įgarsino Krašą animacinių filmų cikle „Ledynmetis“ (angl. „Ice Age“). S. W. Scottas taip pat vaidino Wesley Cole'ą trečiajame serialo „Mirtinas ginklas“ (angl. „Lethal Weapon“) sezone, kol „Fox“ jį nutraukė. Jis toliau tęsia karjerą, vaidina serialuose ir filmuose, naujausias pasirodė visai neseniai – jis suvaidino filme „Bad Man“.
Po pirmosios filmo „Amerikietiškas pyragas“ dalies aktorius dar kartą sugrįžo į S. Stiflerio vaidmenį filmuose „Amerikietiškas pyragas 2“, „Amerikietiškas pyragas: vestuvės“ ir „Amerikietiškas pyragas: klasės susitikimas“.
Kalbant apie asmeninį gyvenimą, 2019 m. rugsėjį jis vedė interjero dizainerę Olivią Korenberg. Pora išsiskyrė 2023 m. spalį, o skyrybas oficialiai įformino 2024-aisiais. S. W. Scottas ir O. Korenberg augina dukrą Frankie Rose.
