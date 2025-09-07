Prisimenate šią „Netikra vienuolė“ aktorę? Štai kaip ji atrodo dabar

1992 m. klasika tapusioje juostoje W. Goldberg vaidina džiazo klubo dainininkę Deloris Van Cartier, kuri, patekusi į liudytojų apsaugos programą po to, kai jos akyse buvęs vaikinas nužudo žmogų, priima sesers Mary Clarence tapatybę.
Slapstydamasi ji iš pradžių susiduria su sunkumais bendraudama su vyresniąja vienuole, bet vėliau užmezga tvirtą draugystę su seserimis Mary Patrick, Mary Lazarus ir Mary Robert, rašo usmagazine.com.
Aktorės karjera ir asmeninis gyvenimas
Pirmojo filmo sėkmė atvedė prie tęsinio – 1993 m. pasirodė antra filmo „Netikra vienuolė“ dalis, kuriame pasirodė visos keturios vienuolės, įskaitant W. Goldberg įkūnytą seserį Mary Clarence.
„Oskaro“ laureatė W. Goldberg filme atliko Deloris ir jos į liudytojų apsaugą patekusiosios alter ego – sesers Mary Clarence – vaidmenį.
W. Goldberg taip pat vaidino filmuose „Korina, Korina“, „Žiurkių lenktynės“, „Svarbiausia – nebijoti“, „Kvailių nėra“. Ji taip pat pasirodė įvairiuose serialuose, tokiuose kaip „Whoopi“, „Glee“, „Summer Camp Island“, „The Stand“.
Už kameros W. Goldberg dirbo kaip prodiuserė, scenaristė ir režisierė. Niujorke gimusi aktorė yra viena iš „The View“ laidos vedėjų.
Filmų „Netikra vienuolė“ žvaigždė taip pat yra viena iš nedaugelio įžymybių, pelniusių vadinamąjį EGOT – Emmy, „Grammy“, Oskaro ir „Tony“ apdovanojimus. Ji turi vieną dukrą, Alex Martin, kurios tėvas – buvęs vyras Alvinas Martinas.
2014 m. W. Goldberg į gyvenimo aprašymą įsirašė dar vieną svarbų titulą – tapo prosenelė, kai jos anūkė Amarah Dean pagimdė dukrelę Charli.
