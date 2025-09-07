Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prisimenate šią „Netikra vienuolė“ aktorę? Štai kaip ji atrodo dabar

2025-09-07 10:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-07 10:38

Filmas „Netikra vienuolė“ atskleidė smagiąją buvimo vienuole pusę ir pavergė milijonų širdis – ši juosta prisimenama ir vis dar žiūrima net praėjus daugiau nei 30 metų. Nenuostabu, kad laikas pakeitė filmo aktorius – pamatykite, kaip dabar atrodo pagrindinį vaidmenį filme atlikusi dabar jau 69-erių Whoopi Goldberg.

Filmas „Netikra vienuolė“ (nuotr. SCANPIX)
13

Filmas „Netikra vienuolė“ atskleidė smagiąją buvimo vienuole pusę ir pavergė milijonų širdis – ši juosta prisimenama ir vis dar žiūrima net praėjus daugiau nei 30 metų. Nenuostabu, kad laikas pakeitė filmo aktorius – pamatykite, kaip dabar atrodo pagrindinį vaidmenį filme atlikusi dabar jau 69-erių Whoopi Goldberg.

REKLAMA
0

1992 m. klasika tapusioje juostoje W. Goldberg vaidina džiazo klubo dainininkę Deloris Van Cartier, kuri, patekusi į liudytojų apsaugos programą po to, kai jos akyse buvęs vaikinas nužudo žmogų, priima sesers Mary Clarence tapatybę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slapstydamasi ji iš pradžių susiduria su sunkumais bendraudama su vyresniąja vienuole, bet vėliau užmezga tvirtą draugystę su seserimis Mary Patrick, Mary Lazarus ir Mary Robert, rašo usmagazine.com.

REKLAMA
REKLAMA

Aktorė Whoopi Goldberg
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aktorė Whoopi Goldberg

Aktorės karjera ir asmeninis gyvenimas

Pirmojo filmo sėkmė atvedė prie tęsinio – 1993 m. pasirodė antra filmo „Netikra vienuolė“ dalis, kuriame pasirodė visos keturios vienuolės, įskaitant W. Goldberg įkūnytą seserį Mary Clarence.

REKLAMA

„Oskaro“ laureatė W. Goldberg filme atliko Deloris ir jos į liudytojų apsaugą patekusiosios alter ego – sesers Mary Clarence – vaidmenį.

W. Goldberg taip pat vaidino filmuose „Korina, Korina“, „Žiurkių lenktynės“, „Svarbiausia – nebijoti“, „Kvailių nėra“. Ji taip pat pasirodė įvairiuose serialuose, tokiuose kaip „Whoopi“, „Glee“, „Summer Camp Island“, „The Stand“.

REKLAMA
REKLAMA

Už kameros W. Goldberg dirbo kaip prodiuserė, scenaristė ir režisierė. Niujorke gimusi aktorė yra viena iš „The View“ laidos vedėjų.

Filmų „Netikra vienuolė“ žvaigždė taip pat yra viena iš nedaugelio įžymybių, pelniusių vadinamąjį EGOT – Emmy, „Grammy“, Oskaro ir „Tony“ apdovanojimus. Ji turi vieną dukrą, Alex Martin, kurios tėvas – buvęs vyras Alvinas Martinas.

2014 m. W. Goldberg į gyvenimo aprašymą įsirašė dar vieną svarbų titulą – tapo prosenelė, kai jos anūkė Amarah Dean pagimdė dukrelę Charli. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų