  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prisimenate Mirandą iš „Ir velnias dėvi Prada“? Nepatikėsite, kaip aktorė atrodo dabar

2025-08-24 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 13:00

Praėjus beveik dviem dešimtmečiams nuo to laiko, kai filmas „Ir velnias dėvi Prada“ pasirodė kino ekranuose, žurnalo „Runway“ redaktorę suvaidinusi aktorė Meryl Streep įrodė, kad yra nepavaldi laikui – pamatykite, kaip 76-erių aktorė atrodo dabar.

Aktorė Meryl Streep filme „Ir velnias dėvi Prada“ (nuotr. SCANPIX)
12

Praėjus beveik dviem dešimtmečiams nuo to laiko, kai filmas „Ir velnias dėvi Prada" pasirodė kino ekranuose, žurnalo „Runway" redaktorę suvaidinusi aktorė Meryl Streep įrodė, kad yra nepavaldi laikui – pamatykite, kaip 76-erių aktorė atrodo dabar.

1

Draminė komedija, kurioje vaidina Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simon Bakter ir Adrian Grenier, įkūniję vienus ikoniškiausių savo vaidmenų, pasirodė 2006 metais ir tapo vienu labiausiai vėl ir vėl žiūrimų šio amžiaus pirmojo dešimtmečio filmų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl įsimintinų personažų, įtraukiančio siužeto ir darbo kasdienybės atvaizdavimo gerbėjai šio filmo nepamiršta iki šiol. O šiemet gerbėjus pasiekė džiugia žinia – filmuojama nauja filmo dalis.

Aktorė Meryl Streep
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aktorė Meryl Streep

Aktorė Meryl Streep – ikoniškoji žurnalo redaktorė Miranda

Filmo aktoriai, sukūrę įspūdingus vaidmenis, vėliau vadovavo daugybei projektų ir pelnė pripažinimą už savo talentą, tačiau jie su meile prisimena darbą filmuojant „Ir velnias dėvi Prada“.

Vieną įsimintiniausių vaidmenų filme sukūrė M. Streep, įkūnijusi Mirandą Priestly – žurnalo vyriausiąją redaktorę, rašo people.com.

Jau buvusi „Emmy“ ir „Oskaro“ laureatė, 76-erių aktorė už vaidmenį „Ir velnias dėvi Prada“ pelnė dar vieną „Oskaro“ nominaciją.

Vėliau ji iškovojo antrąjį geriausios aktorės apdovanojimą už buvusios Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės Marharet Thatcher vaidmenį 2011 m. pasirodžiusiame filme „Geležinė ledi“.

Šiuo metu M. Streep vaidina seriale „Žmogžudystė tame pačiame pastate“ kaip Loretta Durkin – Martino Shorto vaidinamo Oliverio Putnamo mylimoji.

Minint „Ir velnias dėvi Prada“ 15-ąsias metines, kartu su A. Hathaway, E. Blunt ir S. Tucci, M. Streep prisipažino, kad pasirinkti metodinio vaidybos stiliaus priėjimą prie Mirandos vaidmens buvo „siaubinga“.

„Girdėjau, kaip jie visi juokiasi ir linksminasi. O aš buvau tokia prislėgta! Pasakiau: „Na, tai kaina, kurią moki, kai esi bosė.“ Tai buvo paskutinis kartas, kai kada nors bandžiau metodinę vaidybą!“ – prisiminimais dalijosi ji su „Entertainment Weekly“.

M. Streep turi keturis vaikus su buvusiu vyru Donu Gummeriu: Henry (44), Mamie (40), Grace (38) ir Louisą (33).

M. Streep atstovas 2023 m. žurnalui „People“ patvirtino, kad pora po 45 metų trukusios santuokos jau kurį laiką gyvena atskirai. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

