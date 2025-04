Pamenate šią filmo „Netikra vienuolė“ aktorę? Nustebsite, kaip ji atrodo dabar

Wendy buvo filmo komandos narė ir vaidino kartu su seserimi Mary Clarence, kitaip žinoma kaip dainininke Deloris Van Cartier, kurią vaidino Whoopi, rašoma thesun.co.uk.

Jos kartu su būriu kitų vienuolių 1992 m. filmo „Netikra vienuolė“ pirmoje dalyje sugebėjo iš pagrindų pakeisti nuskurdusį rajoną ir kartu išgelbėti seserį Mary Clarence po žiauraus nužudymo, kurį įvykdė jos buvęs draugas nusikaltėlis, o ji tapo žiaurios žmogžudystės liudininke.

Amerikiečių aktorė taip pat sužibėjo filmo tęsinyje „Netikra vienuolė 2“ (1993 m.), kur vienuolės pasitelkė Deloris, t. y. Mary Clarence, pagalbą, kad išgelbėtų Šventojo Pranciškaus akademiją nuo uždarymo.

Šiame filme taip pat debiutavo dainininkė Lauryn Hill, kuri netrukus pradėjo sėkmingą karjerą su grupe „The Fugees“.

Sėkmė filme „Netikra vienuolė“ ir aktorės karjera

Mažai žinoma, kad Wendy, įkūnijusi drovią ir užsisklendusią vienuolę, pasižymėjusią lakštingalos blasu, iš tikrųjų šiame filme nedainavo. Jos balsą įgarsino profesionali dainininkė Andrea Robinson.

Prieš vaidmenis filmuose „Netikra vienuolė“ Wendy buvo žinoma kaip scenos žvaigždė, vaidinusi daugybėje Brodvėjaus spektaklių, įskaitant „Pigmalioną“.

Po sėkmės abejose filmo „Netikra vienuolė“ dalyse, ji vaidino tokiuose filmuose kaip „Moterų lyga“ (angl. „A League of Their Own“, 1992 m.), „Šoklusis bičiulis“ (angl. „Air Bud“, 1997 m.), „Tikroji padėtis“ (angl. „State of Play“, 2009 m.) ir „Nuostabi diena, kai esame kartu“ (angl. „A Beautiful Day in the Neighbourhood“, 2019 m.).

Apie asmeninį Wendy gyvenimą yra žinoma, kad ji ištekėjusi už aktoriaus Bobo Krakowerio. Jie kartu augina dukrą Ruby.