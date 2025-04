Susituokė 35-erių „Saulėlydžio“ žvaigždė: parodė mylimąją

Nors Dylan Meyer Holivude dirba jau daugelį metų, į dėmesio centrą ji pateko tik 2019 m., kai pradėjo susitikinėti su „Saulėlydžio“ žvaigžde Kristen Stewart.

Kristen Stewart ir Dylan Meyer susituokė. 35 metų „Saulėlydžio“ aktorė ir 37 metų aktorė bei scenaristė įžadus davė savo namų sode Los Andžele per Velykas, apsuptos artimiausių draugų ir šeimos narių, rašo mirror.co.uk.

Nuotraukose, darytose iš ypatingos poros dienos, Kristen matyti su kasdieniškai elegantiška dviejų dalių suknele, o Dylan vilkėjo permatomą baltą palaidinę ir auksinį sijoną, rankose laikė baltų ir mėlynų gėlių puokštę. Kristen užfiksuota akimirkoje, kai mauna žiedą Dylan ant piršto, o pora pirmą kartą pasibučiuoja kaip sutuoktinės.

Tarp svečių buvo ir „Jaunosios melagės“ žvaigždė Ashley Benson su savo vyru Brandonu Davisu. Kristen ir Dylan balandžio 15 d. Los Andželo apygardoje gavo santuokos liudijimą. Pora susižadėjo 2021 m., po dvejų metų draugystės.

Pora neskubėjo tuoktis ir laikėsi laisvo požiūrio į vestuvių planavimą. Kristen neseniai sakė: „Mes abi esame labai laisvos, todėl padarėme tokį plačios tradicijos dalyką: pasakėme – „Susituok su manimi! Tu susituoksi su manimi!'“

Mes niekada neplanavome vestuvių. Turime labai laisvą planą, kuris mums tinka.“

Kristen ir Dylan užšaldė savo kiaušinėlius, norėdamos ateityje sukurti šeimą.

Kristen sakė: „Mes padarėme tikrai ne itin malonių dalykų, pavyzdžiui, užšaldėme savo kiaušinėlius. Taigi, jei kada nors norėsime, galėsime.“

„Čarlio angelų“ žvaigždė neseniai prisipažino, kad vieną dieną norėtų susilaukti vaikų. Ji žurnalui „Rolling Stone“ sakė: „Aš nežinau, kaip atrodys mano šeima. Idealiu atveju, kažkuriuo metu netrukus pasakysiu: „Noriu turėti vaiką.“ Aš tikrai noriu, kad taip nutiktų.“

Vis dėlto aktorė prisipažino, kad ją gąsdina mintis gimdyti, nes ji nemėgsta jaustis nekontroliuojama.

„Aš nebijau būti nėščia. Nebijau turėti vaiką. Bet aš taip bijau gimdymo, kad tai beprotiška.“

Kristen ir Dylan susipažino prieš šešerius metus filmavimo aikštelėje. Dylan yra daugelio filmų ir televizijos laidų scenarijų autorė bei viena iš pagrindinių kūrėjų. Ji buvo viena iš 2016 m. „Netflix“ filmo „XOXO“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Sarah Hyland, scenarijaus autorių ir vykdomoji prodiuserė.

Kalbant apie jos aktorinius pasiekimus, Dylan Meyer pasirodė trumpametražiuose filmuose, įskaitant „The Death and the Return of Superman“ (2011 m.), „Wrestling Isn't Wrestling“ (2015 m.)