Prisimenate berniuką iš filmo „Sunkus vaikas“? Nustebsite, kaip atrodo dabar

Filme jauni bevaikiai sutuoktiniai priima gyvenimą keičiantį sprendimą – įsivaikina vaiką iš našlaičių namų. Tik jau vėliau supranta, kad Džunjoras nėra paprastas ramus berniukas, jis – tikra „velnio sėkla“.
Aktoriaus karjera ir asmeninis gyvenimas
Šelmiška šypsena pasipuošusį raudonplaukį įkūnijęs aktorius M. Oliveris ekranuose šmėžavo neilgai – nors buvo ir džiugių momentų, teko atlaikyti ir skaudžius likimo smūgius.
Kadangi pirmoji filmo „Sunkus vaikas“ dalis sulaukė sėkmės, buvo duotas leidimas filmuoti tęsinį, o M. Oliveris pagal sutartį turėjo dar kartą suvaidinti pašėlusį vaiką, rašo thelist.com.
„Los Angeles Times“ rašė, kad už pirmą filmą jis gavo 40 tūkst. dolerių (apie 34,3 tūkst. eurų), o sutartyje buvo numatyta, kad už antrąjį honoraras pakils iki 60 (51,4 tūkst. eurų), vėliau ir iki 80 tūkst. dolerių (68,5 tūkst. eurų).
Prieš filmavimą ši suma buvo iš naujo derinama ir pakilo iki 250 tūkst. dolerių (daugiau nei 214 tūkst. eurų) bazinio atlyginimo bei dar tokios pat sumos (ar daugiau), priklausomai nuo filmo sėkmės.
„Universal“ tada padavė į teismą M. Oliverio motiną Dianne Ponce, kuri vedė derybas, ir kaltino ją šantažu: esą ji grasino neleisti sūnui pasirodyti filmavimo aikštelėje, jei nebus įvykdyti jos reikalavimai.
Studija teigė, kad sutartis buvo sudaryta „priverstinai“, nes filmavimas jau buvo prasidėjęs, į jį buvo investuoti milijonai.
Teisme liudijo ir M. Oliveris, kur pasakojo, ką jam reiškė pakeltas atlygis. Prisiekusieji nusprendė, kad jo motina tikrai privertė studiją nusileisti, todėl šeima turėjo grąžinti 170 tūkst. dolerių (apie 146 tūkst. eurų). M. Oliveris šį laikotarpį prisiminė kaip labai nemalonų.
Po teismų „Universal“ nebekvietė M. Oliverio filmuotis ar dalyvauti kituose projektuose. Be to, antroji filmo „Sunkus vaikas“ dalis uždirbo tik 32 mln. dolerių (apie 20 mln. eurų) visame pasaulyje (pirmasis – 53 mln., t. y. apie 45,5 mln. eurų).
1995 m. pasirodė trečioji filmo dalis, tačiau pagrindinį vaidmenį perėmė kitas aktorius – Justinas Chapmanas. Taip pat buvo sukurtas animacinis serialas, bet M. Oliverio niekas nepaprašė įgarsinti savo veikėjo.
Po antrosios filmo dalies M. Oliverio karjera sustojo. 1994 m. jis labai trumpai pasirodė filme „Forestas Gampas“, 1995 m. – seriale „Platypus Man“, taip pat tiesiogiai į vaizdajuostes išleistame filme „Dillinger and Capone“.
1996 m. jis atliko smulkų vaidmenį filme „Trintukas“, kurio žvaigždė buvo Arnoldas Schwarzeneggeris. Nuo to laiko M. Oliveris nutraukė aktoriaus karjerą.
Pasirodęs tinklalaidėje jis teigė, kad „Sunkus vaikas“ jam atnešė šlovę, bet tuo pačiu jį sutapatino su Džunjoro vaidmeniu ir Holivudo prodiuseriai matė jį tik kaip šį personažą.
Tačiau jis teigė nesigailintis, kad paliko pramogų pasaulį, sako, „išsiskyrimas“ buvo abipusis – nebenorėjo tęsti karjeros, o industrija taip pat jo nebenorėjo.
Kalbant apie aktoriaus asmeninį gyvenimą, 2022 m. pasirodė žinia apie M. Oliverio skyrybas. Jis buvo vedęs šešerius metus, bet jau nuo 2019 m. jie su žmona gyveno atskirai.
O pats aktorius sako, kad šiandien gyvena normalų gyvenimą ir dirba techninėje pagalboje: „Turiu darbą nuo 9 iki 17 valandos, tylų gyvenimą – ir aš tuo patenkintas.“
Vis tik, 2022 m. M. Oliveris pasirodė Holivudo suvenyrų parodoje, kur pasirašinėjo ant filmo plakatų. Nors jis pripažino, kad labai vertina privatumą, jam malonu, kai žmonės jį prisimena dėl vaikystės vaidmenų.
