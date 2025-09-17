Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Brado Pitto širdies draugė Ines de Ramon: visa tiesa apie juvelyrikos dizainerę

2025-09-17 20:48
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 20:48

Oskarą pelnęs aktorius pirmą kartą buvo susietas su juvelyrikos dizainere 2022 m. lapkritį. Nors jo nauji santykiai prasidėjo tuo pačiu metu, kai jis kovojo su buvusia žmona Angelina Jolie teisinėje kovoje, šaltinis gegužės mėnesį sakė, kad de Ramon „įnešė daug ramybės į Brado gyvenimą“.

Brad Pitt ir Ines de Ramon (Nuotr. SCANPIX)
7

Poros pirmą kartą viešai pasirodė 2024 m. liepos mėn., dalyvaudami Didžiosios Britanijos „Grand Prix“ lenktynėse. 2025 m. gegužę vykusio interviu aktoriui buvo užduotas klausimas, ar šis renginys buvo apgalvotas, atsižvelgiant į jo pagrindinį vaidmenį būsimoje F1 filme, į ką jis atsakė: „Ne, bičiuli, tai nebuvo taip skaičiuota.“

„Jeigu gyventum taip, o Dieve, kaip tai būtų pavargę? Jei gyventum skaičiuodamas kiekvieną žingsnį?“ – pridūrė jis.„Ne, gyvenimas tiesiog vystosi. Santykiai vystosi.“

Moteris prieš santykius su aktoriumi buvo tik ką išsiskyrusi

Prieš santykius su Pittu de Ramon tyliai išsiskyrė su „Vampirų dienoraščių“ žvaigžde 2022 m. rugsėjį po trejų metų santuokos. Jų skyrybos buvo galutinai patvirtintos 2024 m. vasarį, rašo people.com.

De Ramon baigė Ženevos universitetą 2013 m., įgijusi verslo administravimo bakalauro laipsnį. Ji taip pat turi mitybos ir sveikatos trenerės sertifikatą iš „Institute for Integrative Nutrition“.

Tačiau didžioji dalis jos profesinės patirties yra juvelyrikos srityje. Pagal jos LinkedIn profilį, ji dirbo juvelyrikos skyriuje aukcionų namuose „Christie’s“ ir prabangiame Šveicarijos juvelyrikos prekės ženkle „De Grisogono“.

Šiuo metu de Ramon dirba didmeninės prekybos vadove L.A. įsikūrusiame juvelyrikos prekių ženkluose „Anita Ko Jewelry“, kuriuo žavisi tokios žvaigždės kaip Hailey Bieber, Kourtney Kardashian ir Mandy Moore. 2022 m. vasarį de Ramon netgi dalyvavo prekės ženklo fotografijų kampanijoje, kuria pasidalijo savo „Instagram“.

De Ramon ir Wesley pirmą kartą sukėlė santuokos gandus 2019 m. vasarį, kai juos pastebėjo vilkinčius derančius žiedus Niujorke. Nors pora tada nekomentavo gandų, Wesley buvusi „Vampirų dienoraščių“ kolegė Dobrev netiesiogiai patvirtino spekuliacijas, minėdama Wesley „žmoną“ laidoje 2019 m. birželį.

2020 m. liepos 23 d. de Ramon paskelbė seną nuotrauką iš jų vestuvių „Instagram“, švęsdama jubiliejų. Nuotraukoje ji vilkėjo baltą vestuvinę suknelę, o pora bučiavosi paplūdimyje.

Po daugiau nei trejų metų santuokos de Ramon ir Wesley tyliai išsiskyrė 2022 m. rugsėjį.

„Sprendimas skirtis buvo abipusis ir priimtas prieš penkis mėnesius. Šiuo metu jie prašo privatumo,“ – sakė poros atstovas People.

2024 m. vasarį jų skyrybos buvo galutinai patvirtintos. Pagal Wesley naujausią teismo dokumentą, abi šalys „pasirašė rašytinę sutartį dėl turto ir santuokos arba partnerystės teisių, įskaitant išlaikymą, kurios originalas buvo pateiktas arba bus pateiktas teismui.“

Wesley atsisakė bet kokių būsimų išlaikymo mokėjimų, o de Ramon prašė atkurti savo buvusį vardą.

De Ramon ir Pitt pirmą kartą buvo pastebėti Bono koncerte 2022 m. lapkritį. Tuo metu artimas de Ramon šaltinis People sakė, kad pora „draugauja jau kelis mėnesius“ po to, kai susipažino „per bendrą draugą.“

2022 m. gruodį aktorius pakvietė de Ramon į Los Andželo premjerą savo filmo „Babylon“. Porą pastebėjo po renginio besišypsančią ir laikant rankas vienas kitam.

Po kelių dienų jie kartu šventė Pitto 59-ąjį gimtadienį italų restorane „Pace“ Holivude.

Naujausiai Pittas ir de Ramon buvo pastebėti dviguboje pažintyje su Bradley Cooperiu ir Gigi Hadid 2025 m. birželį, kai jie išėjo iš „Cote Korean Steakhouse“ Niujorke. 2024 m. vasarį šaltinis People atskleidė, kad de Ramon persikėlė į Pitto namus.

„Tai gana neseniai,“ – sakė šaltinis, pažymėdamas, kad dizainerė vis dar turi savo gyvenamąją vietą. „Jie labai rimtai draugauja, ir ji laimingesnė nei bet kada.“

Tais pačiais metais, kelios savaitės po pasirodymo Didžiojoje Britanijos „Grand Prix“, šaltinis People sakė, kad Pitt „vis dar labai laimingas“ su de Ramon, ir kad „viskas buvo nuostabu nuo tada, kai jie persikėlė kartu.“

„Tai rimtesni santykiai nei paprastas draugavimas,“ – pridūrė šaltinis. „Bradui ji labai patinka. Ji jam puikiai tinka.“

2024 m. rugsėjį de Ramon palaikė Pittą Venecijos kino festivalyje jo filmo „Wolfs“ premjeroje. Juvelyrikos dizainerė žavėjo aptempta balta suknele, o aktorius pasirinko visai juodą ansamblį.

„Jis rimtai žiūri į Ines,“ – sakė šaltinis People prieš poros debiutą raudonuoju kilimu. „Jis labai laimingas ir mėgaujasi laiku su ja. Ji lengvai bendrauja ir visiems patinka.“

