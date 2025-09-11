Paviešino, kaip atrodo Arnoldo Schwarzeneggerio nesantuokinis sūnus

Jungtinėse Valstijose neseniai įvyko slapta „Baltojo lotoso“ žvaigždės Patricko Schwarzeneggerio ir modelio Abby Champion ceremonija. Ji surengta jaukioje aplinkoje prestižiniame užmiesčio klube Gozzer Ranch Ker d’Alene mieste, rašo mirror.co.rk.
Į šventę susirinko visa garsioji šeima, tarp jų – jaunikio tėvai, 78-erių Arnoldas Schwarzeneggeris ir 69-erių Maria Shriver, taip pat ir pusbrolis Josephas. Šis įvykis tapo ypatinga akimirka „Geležiniam Arniui“, mat jam pagaliau pavyko suburti visą šeimą draugėn.
Josephas Baena – kas apie jį žinome?
27-erių Josephas iki 13 metų nė nenutuokė apie savo tikrąją kilmę. Tik tada jo mama ryžosi atskleisti tiesą.
Jo motina – Mildred Baena, kilusi iš Gvatemalos, daugiau nei 20 metų dirbo Schwarzeneggerių šeimos namų tvarkytoja. Netikėtai tarp jos ir Arnoldo užsimezgė romanas, kurio pasekmė – sūnaus Josepo gimimas.
Tuo metu Arnoldo žmona Maria ėmė įtarti, kad kažkas ne taip, kai sužinojo apie Mildred nėštumą. Galiausiai ji nusprendė nutraukti santykius su vyru, su kuriuo jau augino keturis vaikus ir padavė skyrybų prašymą.
Net 13 metų daug vaikų turintis aktorius su nesantuokiniu sūnumi nebendravo. Tačiau kai Josephas sužinojo, kas yra jo tikrasis tėvas, santykiai ėmė keistis – Schwarzeneggeris nusprendė atkurti ryšį ir aktyviai įsitraukė į sūnaus gyvenimą.
Naujiena apie „Geležinio Arnio“ nesantuokinį sūnų anuomet apskriejo visą pasaulį. Dabar akivaizdu, kad žvaigždžių šeimoje tvyro taika. Nors Josephas oficialiai nebuvo įtrauktas į svečių sąrašą, paparacai pastebėjo jį tarp vestuvių dalyvių.
