Lady Gaga susižėrė krūvą MTV apdovanojimų: „Menininko pareiga – priversti šypsotis, šokti, verkti“

Ariana Grande iškovojo du pagrindinius titulus – Metų vaizdo klipo ir Geriausio pop vaizdo klipo. Savo padėkos kalboje ji sukėlė publikos ovacijas, kai ištarė: „Dėkoju savo terapeutams ir gėjams“.
Lady Gaga, kuri šiemet turėjo daugiausiai nominacijų, vakarą pradėjo laimėdama Metų atlikėjos apdovanojimą, o vėliau ištesėjo pažadą surengti pasirodymą. Po kalbos ji persikėlė į Madison Square Garden, kur scenoje atliko kūrinius, sukeldama tikrą audrą tiek arenoje, tiek žiūrovams prie ekranų, rašo apnews.com.
Kalboje Gaga pabrėžė gilesnę meno prasmę:
„Būti menininku – tai bandymas sujungti žmonių sielas visame pasaulyje. Tai disciplina ir amatas, siekiantis paliesti žmogaus širdį, kurioje įsišaknija svajonės. Menininko pareiga – priversti šypsotis, šokti, verkti.“
Ji dedikavo apdovanojimą savo gerbėjams bei pagerbė sužadėtinį Michaelį Polanskį, kartu su ja prodiusavusį naujausią albumą “Mayhem”.
Pagerbimas Mariah Carey ir Ozzy Osbourne
Mariah Carey sulaukė ypatingos akimirkos – jai buvo įteiktas Video Vanguard Award. Ariana Grande, teikdama šį apdovanojimą, pavadino Carey „mūsų gyvenimo garso takeliu“ ir pridūrė: „Kaip vokalistė, yra tik viena karalienė – ir tai Mariah“.
Carey, pasirodžiusi su auksiniu satino apsiaustu, vėliau atidengusi blizgantį bodį, atliko legendinių hitų popuri: “Fantasy”, “We Belong Together”, “Obsessed”, taip pat kūrinius iš jubiliejinio albumo “The Emancipation of Mimi”, kuriam sukako 20 metų. Atlikėja juokais sakė: „Negaliu patikėti, kad tai mano pirmasis VMA. Turiu vieną klausimą – ko laukėte iki šiol?“
Velionis Ozzy Osbourne taip pat buvo pagerbtas įspūdingu koncertu. Ant scenos susivienijo Aerosmith nariai Stevenas Tyleris ir Joe Perry, britų atlikėjas Yunblod bei gitaristas Nuno Bettencourt. Jie atliko roko legendos hitus: “Crazy Train”, “Changes” ir “Mama, I’m Coming Home”.
Osbourne’o sūnus Jackas ir kiti vaikai pasidalijo jautria žinute: „Žinau, kad tėtį labai nudžiugintų, jog šie nuostabūs muzikantai tęsia jo palikimą ir įkvepia naują rokerių kartą“. Anūkai pridūrė: „Kaip sakydavo mūsų senelis – ‘Let’s go crazy’“.
Apdovanojimo finale publika skandavo: „Ozzy forever, man!“
Busta Rhymes ir Ricky Martin pagerbė MTV istoriją
Busta Rhymes pelnė pirmąjį Rock the Bells Visionary Award ir atliko energingą pasirodymą su hitais “Gimme Some More”, “Scenario”, “Put Your Hands Where My Eyes Could See” bei “Pass the Courvoisier, Part II”. Jam talkino Joyner Lucas, Papoose ir GloRilla.
Savo kalboje Busta pagerbė velionę televizijos asmenybę Ananda Lewis, 9-ajame dešimtmetyje tapusią MTV ir BET ikona: „Ji mane mylėjo, mylėjo mūsų kultūrą. Labai jos ilgiuosi“.
Ricky Martin gavo pirmąjį Latin Icon Award. Jis atliko energingą pasirodymą, skirtą 40 metų trukusiai karjerai, ir dedikavo apdovanojimą keturiems savo vaikams. Jo triumfas simboliškai sutapo su 25-osiomis metinėmis po legendinio 1999 m. VMAs pasirodymo, kai Martin tapo pirmuoju vyru Lotynų Amerikos atlikėju, laimėjusiu Geriausio pop vaizdo klipo apdovanojimą.
„Pradėjau dar būdamas kūdikis, ir mes vis dar čia. Norime vienyti šalis, laužyti ribas ir išlaikyti muziką gyvą,“ – sakė atlikėjas.
Doja Cat atidarė šou
Renginį vedė LL Cool J. Jo atidarymo kalbą netikėtai nutraukė vaizdo įrašas su Doja Cat, kuri imitavo 80-ųjų MTV personažą Max Headroom. Vaizdo klipas peraugo į jos pasirodymą, kurį pradėjo saksofono legenda Kenny G.
Doja Cat, ant raudonojo kilimo pasirodžiusi kramtydama lūpdažį, scenoje atliko “Jealous Type” ir užkariavo publiką.
Prieš ceremoniją intriga sukosi aplink Taylor Swift ir Beyoncé, kurios abi turėjo po 30 VMA statulėlių ir varžėsi dėl rekordinio titulo. Tačiau Gagos pergalė Metų atlikėjos kategorijoje reiškia, kad šiemet jos liko lygiosiomis.
Tarp kitų pasirodžiusiųjų – Conan Gray, Tate McRae, Jelly Roll, Post Malone, Alex Warren, J Balvin, Sabrina Carpenter ir sombr.
Šiemet pirmą kartą istorijoje MTV apdovanojimai buvo transliuoti per CBS, taip pat per MTV ir Paramount+.
