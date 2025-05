Arnoldo Schwarzeneggerio sūnus atsisakęs 1 produkto numetė 30 kg: išvaizdos pokyčiai šokiravo gerbėjus

Christopheris Schwarzeneggeris atrodo ir jaučiasi geriau nei bet kada anksčiau, skelbė nypost.com.

Arnoldo Schwarzeneggerio ir Marios Shriver jauniausias sūnus šeštadienį Los Andžele vykusiame inauguraciniame „Beacher Vitality Happy & Healthy Summit“ renginyje pirmą kartą papasakojo apie savo svorio metimo kelionę.

„Tai buvo didelis procesas“, – sakė 27 metų A. Schwarzeneggeris, kaip rašoma „People“, per diskusiją, kurioje taip pat dalyvavo Kelly Osbourne.

„Pradėjau 2019 m., kai gyvenau Australijoje. Buvau išvykęs į didelę kelionę. <..> Tiesiog pamačiau, kiek mano svoris man trukdo užsiimti kasdiene veikla.“

Kristoferis pridūrė: „Aš sakiau: „Noriu šokti su parašiutu“. Mano draugai atsakė: „Be šansų“. O aš: „Taip, aš negaliu šokti su parašiutu.“

27-erių metų jaunuolis prisipažino, kad nuo vidurinės mokyklos laikų „išbandė viską“, kad numestų svorio.

„Tai nėra vienadienis dalykas, bet prireikė daug bandymų ir klaidų“, – pasakojo jis.

Pasak vyro, jis dar nepasiekė norimo rezultato:„Aš dar nesijaučiu esąs „po“. Aš nesijaučiu pasiekęs šį tašką.“

Arnold Schwarzenegger’s son Christopher explains his dramatic weight loss transformation — and the 1 food he cut out https://t.co/bob9TzhqYZ pic.twitter.com/NfPZDvFXfE