61-erių „Matrica“ žvaigždė slapta susituokė: širdį užkariavo jaunesnė moteris

Apie tai praneša leidinys „RadarOnline“, remdamasis šaltiniais.
Slaptos vestuvės
Pažymima, kad 61 metų K. Reevesas ir 52 metų A. Grant tyliai sumainė žiedus kelionės po Europą metu, 2025-ųjų vasaros pradžioje.
Pasak artimų aktoriaus draugų, menininkė tapo jo atrama ir padėjo jam išgyti po gyvenimo tragedijų, kurios buvo apkartinusios jo gyvenimą.
„Vestuvės įvyko Europoje šios vasaros pradžioje, buvo labai kuklios ir labai santūrios... Jie kalbėjo apie tai metų metus, bet galiausiai nusprendė, kad tai turi būti tik jųdviejų reikalas. Keanu ir Alexandra vertina savo privatumą, todėl slaptas ceremonijos pobūdis jiems puikiai tiko“, – pasakojo šaltinis.
Pora susipažino 2009 metais vakarėlyje ir kartu dirbo prie knygos. Jie ilgą laiką bendradarbiavo, kol 2019 metais viešai patvirtino savo romaną.
„Alexandra yra didžiulis palaikymo šaltinis jam. Po visko, ką Keanu patyrė, ji suteikia jam ramybę. Visi draugai pastebi, kaip jis pasikeitė būdamas šalia jos – jis daugiau šypsosi, yra labiau atsipalaidavęs. Ji – tikra jo atrama“, – pasakojo kitas šaltinis.
Primename, kad 1999 metais Keanu partnerė Jennifer Syme pagimdė negyvą jų dukrą Avą. Netrukus po to pora išsiskyrė, o po dvejų metų Syme žuvo autoavarijoje būdama vos 28-erių.
