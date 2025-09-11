Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prisimenate „Laukinukės“ žvaigždę Mario Cimarro? Pamatykite, kaip dabar atrodo 54-erių aktorius

2025-09-11 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 12:55

Charizmatiškas aktorius Mario Cimarro užkariavo žiūrovų širdis visame pasaulyje savo užburiančiais vaidmenimis ir patrauklia išvaizda ekrane. Jo vaidmuo seriale „Laukinukė“ tebėra gyvas daugelio atmintyje, nors nuo to laiko praėjo jau daug metų. 54-erių vyras iki šiol neprarado savo žavesio.

Mario Cimarro (nuotr. Instagram)
8

0

Šiandien jis – ne tik garsus aktorius, bet ir mergaitės tėtis.

Mario Cimarro
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mario Cimarro

Augina dukrą

Serialo „Laukinukė“ aktorius kartu su širdies drauge augina trejų metų dukrelę, kuri neseniai atšventė savo gimtadienį.

Socialiniame tinkle jis pasidalijo jautriu sveikinimu: „Šią ypatingą dieną, tavo garbei, pareiškiu: „Ryšys tarp mūsų yra pats gražiausias.“ Tai pats nuostabiausias jausmas!

Ir štai taip, Bree, prabėgo treji metai, ir šiandien švenčiame Tave! Aš niekada nenorėčiau keistis su niekuo pasaulyje! Nes auginti tave – tai lyg stebuklinga širdies ir sielos simfonija! 

Su gimtadieniu, Bree! Aš tave myliu visa širdimi ir siela, mano dukrele. Aš tave dievinu!“

View this post on Instagram

A post shared by Mario Cimarro,devoted Father (@mariocimarro)

Mario širdį užkariavo net 20 metų už jį jaunesnė manekenė Bronislava Gregušova. Socialiniuose tinkluose mergina skelbia, kad yra ne tik modelis, bet ir rašytoja, o taip pat grožio konkurso „Mis Slovakija“ 2015 viena iš finalisčių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

