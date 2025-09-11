Prisimenate „Laukinukės“ žvaigždę Mario Cimarro? Pamatykite, kaip dabar atrodo 54-erių aktorius

Šiandien jis – ne tik garsus aktorius, bet ir mergaitės tėtis.
Augina dukrą
Serialo „Laukinukė“ aktorius kartu su širdies drauge augina trejų metų dukrelę, kuri neseniai atšventė savo gimtadienį.
Socialiniame tinkle jis pasidalijo jautriu sveikinimu: „Šią ypatingą dieną, tavo garbei, pareiškiu: „Ryšys tarp mūsų yra pats gražiausias.“ Tai pats nuostabiausias jausmas!
Ir štai taip, Bree, prabėgo treji metai, ir šiandien švenčiame Tave! Aš niekada nenorėčiau keistis su niekuo pasaulyje! Nes auginti tave – tai lyg stebuklinga širdies ir sielos simfonija!
Su gimtadieniu, Bree! Aš tave myliu visa širdimi ir siela, mano dukrele. Aš tave dievinu!“
Mario širdį užkariavo net 20 metų už jį jaunesnė manekenė Bronislava Gregušova. Socialiniuose tinkluose mergina skelbia, kad yra ne tik modelis, bet ir rašytoja, o taip pat grožio konkurso „Mis Slovakija“ 2015 viena iš finalisčių.
