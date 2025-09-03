Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Legendinis aktorius „Uola“ nebeprimena savęs: nustebino pokyčiais

2025-09-03 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 13:25

Holivudo žvaigždė ir buvęs imtynininkas Dwayne’as Johnsonas, visame pasaulyje žinomas kaip „The Rock“, nustebino gerokai pasikeitusia išvaizda. Naujojo biografinio filmo „The Smashing Machine“ premjeroje aktorius pasirodė pastebimai sulysęs, o socialiniuose tinkluose iškart pasipylė reakcijos – gerbėjai jam sugalvojo net naują pravardę.

Dwayne’as Johnsonas (nuotr. SCANPIX)
8

Įprastai apie 136 kg svorį palaikantis D. Johnsonas, ruošdamasis Marko Kerro – MMA kovotojo ir UFC pradininko – vaidmeniui, neteko maždaug 27 kg.

Iš „Uolos“ į „Akmenėlį“

Premjeroje pasirodęs lieknuose pilkuose kostiumuose, jis atrodė visiškai kitaip, nei daugelis įpratę matyti.

Socialiniuose tinkluose netrūko humoristinių komentarų: „Reikės pradėti jį vadinti Dwayne’u „akmenėliu“ Johnsonu“, – juokavo vienas gerbėjas.

Dwayne’as Johnsonas filmo premjeroje
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dwayne’as Johnsonas filmo premjeroje

Kai kurie fanai pagyrė aktorių už sveikesnį gyvenimo būdą, primindami, kad tokios masyvios formos, kokias jis palaikė daugelį metų, ilgainiui tampa sunkiai įmanomos.

„Jam beveik 60. Tokio dydžio išlaikyti fiziškai neįmanoma. Batista pasirinko tą patį kelią. Sveikesnis gyvenimo būdas yra kelias pirmyn“, – rašė vienas komentatorius.

Kiti pastebėjo, kad D. Johnsonas dabar labiau primena ankstyvąsias savo imtynių dienas WWE, kai jo kūno sudėjimas buvo kur kas kuklesnis. Visgi dauguma sutaria – jis atrodo puikiai ir natūraliai.

Dar praėjusiais metais pasirodžius pirmosioms filmo nuotraukoms, žiūrovai buvo nustebinti – socialiniuose tinkluose ne vienas tikino vos atpažinęs aktorių. „Tai tikrai jis? Atrodo visiškai neatpažįstamas“, – stebėjosi komentatoriai.

Filme D. Johnsonas ne tik fiziškai transformavosi, bet ir praleido valandas prie veidrodžio, stebėdamas, kaip jį keičia makiažas bei apie 14 skirtingų protezų, padėjusių įkūnyti Marką Kerrą.

„The Smashing Machine“ pasakoja ne tik apie M. Kerro sėkmę MMA ringe, bet ir apie jo dramatišką nuopuolį, susijusį su priklausomybe nuo opioidų. Filme kartu su D. Johnsonu vaidina Emily Blunt, įkūnijanti kovotojo partnerę Dawn Staples. Filmas sujungia tikrus faktus ir fikcijos elementus, atskleisdamas sporto legendos gyvenimo užkulisius.

