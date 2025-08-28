Pribloškianti transformacija: aktorius Jude`as Law virto Vladimiru Putinu

Jude'as Law vaidins Rusijos lyderį filme „The Wizard of the Kremlin“, kurio veiksmas nukels į 1990-ųjų Sovietų Sąjungą – Putino politinės karjeros pradžią, rašoma ca.news.yahoo.com.
Jude‘as Law įkūnijo Vladimirą Putiną
Trečiadienį žurnalas „Variety“ pasidalijo nauja nuotrauka iš politinio trilerio filmavimo aikštelės. Joje Oskaro nominaciją pelnęs aktorius tapo neatpažįstamas, jis įkūnijo Vladimirą Putiną.
Kadre šalia jo matyti kolega Paulas Dano, vaidinantis viešųjų ryšių specialistą Vadimą Baranovą. Filmas sukurtas pagal Giuliano da Empoli to paties pavadinimo romaną.
Režisierius Olivier Assayas „Variety“ sakė, kad kūrinys yra tiek „šiuolaikinio politinio pasaulio tyrinėjimas“, tiek aiškinimasis „Putino kilmės istorijos“.
„Tai, kas daro šį filmą unikaliu ir kas mane labiausiai sužavėjo, yra tai, kad jis ne tik parodo politinio blogio pasekmes, bet ir bando atskleisti jo prigimtį – kaip jis veikia, kokie jo vidiniai mechanizmai“, – pabrėžė režisierius.
Venice premiere "The Wizard of the Kremlin" stars Jude Law as Vladimir Putin.
“What makes this film unique, and ultimately what fascinated me, was precisely that it showed the consequences of political evil, but also tried to portray its nature. How it works, its inner… pic.twitter.com/dKcwcK9amGREKLAMAREKLAMA— Variety (@Variety) August 27, 2025
Be Jude'o Law ir Paulo Dano, filme „The Wizard of the Kremlin“ taip pat vaidina Alicia Vikander, Tomas Sturridge’as ir Jeffrey Wrightas. Premjera įvyks šią savaitę Venecijos kino festivalyje.
Putinas – naujausias Jude'o Law vaidmuo, papildęs pastarųjų metų įdomių ir jo darbų sąrašą. Anksčiau jis įkūnijo Albuso Dumbldoro personažą „Fantastiniuose gyvūnuose“, Kapitoną Kablį Disnėjaus naujoje „Piterio Peno“ ekranizacijoje bei karalių Henriką VIII istorinėje dramoje „Firebrand“.
Televizijoje aktorius pasirodė Jod Na Nawood „Star Wars“ spin-off projekte „Skeleton Crew“. Artimiausiu metu jį bus galima išvysti ir „Netflix“ originaliame filme „Black Rabbit“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!