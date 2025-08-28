„Greičiausiai V. Putinas nėra sužavėtas Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu. Juk tai – atkaklus šalies, atsisakiusios pasiduoti, lyderis, metęs iššūkį „didžiajai imperinei Rusijai“ ir iki šiol išlaikęs nepalaužtą pasipriešinimo dvasią. Būtent todėl Putinas nėra linkęs susitikti su Zelenskiu“, – rašo „Politico“.
Pirma, toks susitikimas suteiktų V. Zelenskiui „politinį teisėtumą“, o Kremlius jau seniai tvirtina, kad jis jo neturi, teigia „Politico“.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas neseniai tai priminė, pareikšdamas, kad V. Putinas negalėtų pasirašyti susitarimo su Ukrainos vadovu, nes Maskva laiko jį „neteisėtu“.
Putinas vedžioja Trumpą už nosies
„Tačiau yra ir kita priežastis. Vis naujų kliūčių kūrimas viršūnių susitikimui yra dalis Kremliaus strategijos vedžioti už nosies JAV prezidentą Donaldą Trumpą, tuo pačiu vengiant ar bent jau sumažinant riziką išprovokuoti jo pyktį ir paskatinti įvykdyti grasinimą „sunkiais padariniais“, jei Rusija nebus rimtai nusiteikusi nutraukti karo“, – dar vieną priežastį nurodė „Politico“.
D. Trumpas taip ir nepatikslino, kokios tai būtų pasekmės. Žiniasklaida rašo, kad, tikėtina, jei JAV prezidentas imtųsi kokių nors veiksmų, tai būtų antrinės sankcijos šalims, prekiaujančioms su Rusija, siekiant sustabdyti rusiškų iškastinių energijos išteklių pirkimą.
„Tai nesužlugdytų Rusijos, sankcijų veiksmingumas paprastai yra labai pervertinamas, bet taptų labai nepatogu, ypač atsižvelgiant į artėjančią recesiją ir tai, kad Rusijos biudžeto deficitas jau viršijo planuotą metinį rodiklį“, – teigiama straipsnyje.
Jei V. Putinas neturės nieko, ką galėtų pateikti kaip pergalę, jam bus naudingiau tęsti karą su Ukraina. Staigus konflikto pabaigimas galėtų kelti grėsmę jo režimui, nes spartus išėjimas iš karinės ekonomikos sukeltų pavojingų vidaus politinių neramumų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
2. I bata