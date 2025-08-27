Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius prabilo apie derybas: Putino ir Zelenskio susitikimui turi būti „gerai pasiruošta“

2025-08-27 13:14 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-08-27 13:14

Kremlius teigia, kad bet kokiam susitikimui tarp Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio turi būti „gerai pasiruošta“.

Maskva taip pat pažymi, kad „palaiko ryšį" su Kyjivu, tačiau ateities derybų datos nenurodo, o galimą Europos karių dislokavimą Ukrainoje vertintų „neigiamai".

Maskva taip pat pažymi, kad „palaiko ryšį“ su Kyjivu, tačiau ateities derybų datos nenurodo, o galimą Europos karių dislokavimą Ukrainoje vertintų „neigiamai“.

Peskovas mano, kad susitikimas turi būti gerai paruoštas

„Bet koks aukšto lygio ar aukščiausio lygio kontaktas turi būti gerai paruoštas, kad būtų veiksmingas“, – žurnalistams trumpame pranešime sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Be to, Kremlius trečiadienį pareiškė prieštaraująs Europos karių dislokavimui Ukrainoje.

Kremliaus teigimu, Rusijos noras užkirsti kelią NATO šalių karių dislokavimui Ukrainoje buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių 2022 m. vasario mėn. prasidėjo konfliktas.

„Tokias diskusijas vertiname neigiamai“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas, paklaustas apie Maskvos nuomonę dėl galimų Europos taikos palaikymo pajėgų dislokavimo kaip dalies susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti Rusijos ir Ukrainos konfliktą.

