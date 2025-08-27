Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų

„Šiuo metu Rusija siunčia neigiamus signalus dėl susitikimų ir tolesnės įvykių raidos. Mūsų miestai ir kaimai toliau bombarduojami“, – sakė V. Zelenskis.
Rengia saugumo garantijų sistemą
Po pokalbio su Suomijos prezidentu jis pareiškė, kad komandos šiuo metu aktyviai rengia tvirtą ir daugiašalę saugumo garantijų Ukrainai sistemą.
„Į procesą įsitraukę visi: europiečiai, amerikiečiai, kiti mūsų partneriai koalicijoje. Kariuomenių vadai, gynybos ministrai, saugumo patarėjai – įvairiais lygiais rengiame būsimos saugumo sistemos komponentus. Sparčiai deriname detales. Atėjo laikas organizuoti ir lyderių pokalbių formatą, kad būtų nustatyti pagrindiniai akcentai ir terminai“, – pabrėžė Ukrainos vadovas.
