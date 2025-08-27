Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų

2025-08-27 12:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 12:01

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija siunčia neigiamus signalus dėl galimų susitikimų ir tolesnės įvykių raidos, o tuo pat metu šalies miestai bei kaimai toliau patiria bombardavimus, rašo „Telegram“ kanalas „Unian“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija siunčia neigiamus signalus dėl galimų susitikimų ir tolesnės įvykių raidos, o tuo pat metu šalies miestai bei kaimai toliau patiria bombardavimus, rašo „Telegram" kanalas „Unian".

4

„Šiuo metu Rusija siunčia neigiamus signalus dėl susitikimų ir tolesnės įvykių raidos. Mūsų miestai ir kaimai toliau bombarduojami“, – sakė V. Zelenskis.

Rengia saugumo garantijų sistemą

Po pokalbio su Suomijos prezidentu jis pareiškė, kad komandos šiuo metu aktyviai rengia tvirtą ir daugiašalę saugumo garantijų Ukrainai sistemą.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Į procesą įsitraukę visi: europiečiai, amerikiečiai, kiti mūsų partneriai koalicijoje. Kariuomenių vadai, gynybos ministrai, saugumo patarėjai – įvairiais lygiais rengiame būsimos saugumo sistemos komponentus. Sparčiai deriname detales. Atėjo laikas organizuoti ir lyderių pokalbių formatą, kad būtų nustatyti pagrindiniai akcentai ir terminai“, – pabrėžė Ukrainos vadovas.

